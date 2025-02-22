陳樂怡：小鵬新車銷情倘理想　料成短線催化劑

市場熱炒人工智能(AI)主題，樂觀情緒驅動相關概念股急升。截至周三(19日)，科指年初至今累升約27%。進入業績期，企業就AI效益的指引料會左右後市。加上，強勢機械人、智能駕駛股陸續出現配股集資消息，或會影響短線投資氣氛。市場目前對兩會政策消息期望不高，資金仍然圍繞AI主題，但若然企業前瞻不及預期，或會引發獲利回吐壓力。恒指短線料於22,000至23,200點上落。

董事長何小鵬表示，有信心2025年的交付量按年翻一番，目標在今年下半年實現L3級別自動駕駛，並預期在研發將投入95億元人民幣，其中在AI投入約45億元。公司智能駕駛技術發展領先同業。在AI賦能下，產品組合延伸至飛行汽車及人形機械人，增強未來競爭優勢。估值上，現價對應2025財年預測市銷率1.7倍，低於過去5年平均水平。目標價80港元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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