陳鳳珠：今年內房支持政策料有驚喜

中指院表示，今年1月內地百強房企銷售總額按年下跌16.5%至2,350.3億元人民幣(下同)，主要因今年1月春節假期影響銷情，不過其跌幅已較去年全年跌三成明顯收窄。中指院預計，春節後新房及二手房網簽成交量將會回升，料首季內房銷售按年有望保持平穩。

有傳內地或準備方案以解決萬科今年500億元資金缺口，包括考慮允許地方政府利用約200億元專項債額度，購買萬科待售樓盤及空置土地，料有望幫助萬科支付今年到期的部分債務，萬科亦被允許利用新債發行和銀行貸款來償還債務。若萬科從內地政府及股東獲得資金，將可紓緩資金壓力，萬科亦表示會通過積極銷售回款，同時退出非核心業務，加快出售資產以償還債務。

若今年內地政府以資金支持部分內房企業，相信可有效紓緩內房違約風險，並進一步增加投資者信心。儘管早前內地已不斷推出政策支持內房發展，但在經濟增長及就業市場尚未完全恢復，市場對房價前景並未抱樂觀態度的情況下，內房銷情仍然疲弱，房企的資金回籠速度慢，加上獲取新資金的渠道有限，因此房企面臨龐大的資金缺口。不過，估計3月召開的「兩會」將會有更多支持內房的措施出台，若實際支持力度較大，料內房或會扭轉目前弱勢。

此外，去年底深圳公積金中心擬提高深圳公積金貸款最高額度，加大對繳存職工的利息補貼力度，市傳深圳「住房公積金新政」即將落地，相信有助提升購房意欲。深圳一旦調高公積金貸款額度，其他城市亦有望跟隨，料可進一步支持房地產市道回穩。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)