郭家耀：家辦成立流程一個都不能少

愈來愈多富裕家庭有興趣成立家族辦公室，不過由於成立需要經過周密的規劃與執行，可能會令家族成員覺得無從入手。會計師行普華永道早前發表報告，提出4步指南，希望幫助家族順利建立並有效營運家族辦公室。

要成立家族辦公室，首先需要進行全面的可行性評估，了解家族的需求、期望以及現有資源，並分析是否需要設立家族辦公室。此階段需要明確家族的財富管理目標、傳承計劃和治理需求，並評估可能的架構類型和相關成本。此外，還需要與家族顧問深入交流，確保家族辦公室的設立符合家族的長期願景。

這個階段中，家族需要分析繼承規劃目標、評估資金使用權限、確定技術需求，並起草家辦結構及職責規範。同時，還需對稅務效率、資產保護及財務管理進行深入研究，並進行成本分析。通過這些分析和決策，家族可以對是否成立家族辦公室做出明智的選擇，並制定初步的實施計劃。

完成可行性評估後，接下來是設計並構建家族辦公室的架構與營運基礎。在這一步中，需要設計法律與稅務治理架構，並明確家族辦公室的核心服務範圍。這些服務可能包括內部管理職能或選擇外包服務，同時還需進一步明確預算與人員配置。設計階段的關鍵任務包括規劃資金分配與成本管理流程、確定技術需求和人力資源配置、設計內部報告流程與溝通機制，並撰寫詳細的職位描述及政策規範。

此外，還需考慮法律合規性與風險管理，確保家族辦公室的營運架構既高效又靈活。這一階段的目標是制定出詳細的執行方案，為家族辦公室的設立奠定堅實的基礎。完成設計和構建後，家族將擁有一個清晰的發展藍圖，準備進入執行階段。

在設計與構建完成後，家族辦公室進入實際執行階段。這一階段，家族需要將設計的方案付諸實施，包括招聘員工、完善財務制度、測試技術系統及流程，並建立實際的營運空間。執行階段的核心目標是確保家族辦公室能夠全面運作，並確保其營運方式與家族的價值觀和長遠目標一致。此外，需重點關注內部與外部的溝通效率，確保家族成員與家族辦公室之間的互動暢順，並通過優化流程來提升透明度。

家族辦公室正式運作後，需要定期審視其功能與流程，確保其營運模式符合家族的長遠目標。在營運過程中，家族辦公室需要持續監控合規性、法律要求及稅務規範，並與行業最佳實踐進行對標分析，從而不斷提升營運效率。

家族辦公室的成立與營運過程中，可能會遇到一些常見挑戰，需要建立清晰的政策框架、專業的管理團隊及完善的溝通機制。同時，應充分發揮外部專業顧問的作用，確保家族辦公室流程及執行方面達到最佳狀態，在財富管理與傳承等核心目標發揮作用。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)