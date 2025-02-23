葉尚志：紫金反覆向上走勢料未改　留意趁低吸納良機

港股在上周初觸及23,000點水平後，隨大市成交量出現回降，加上人工智能(AI)相關焦點股陸續發放業績，估計港股有機會進入急升後的整固行情，市場有從亢奮往理性回歸的情況出現。走勢上，恒指已連升5周、累升逾3,500點，相信回吐回整壓力也將會有所增加，市場有逐步進入驗證期的階段，公司業績的表現如何，估計將會是接下來的關注重點之一。

事實上，在環球不明朗因素仍多、資金避險需求仍大的情況下，紐約期金仍創歷史新高，朝3,000美元進發，另一方面，倫敦期銅亦見表現企穩於8,800至9,800美元之間，相信都是利好正面的因素。

值得注意的是，根據聯交所資料顯示，施羅德(Schroders)於本月中增持紫金810萬股H股，持股量由5.92%增加至6.05%，都可以是市場關注度出現上升的表現。建議可於15元水平買入，目標看18元，止蝕可定在13.5元。

第一上海首席策略師葉尚志