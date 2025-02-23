鄺紫珊：AI產業鏈中服務型商品未受關稅影響

美國總統特朗普上任後，隨即展開關稅政策，針對墨西哥、加拿大及中國等進口商品加徵關稅，預料關稅政策將陸續指向晶片及金屬等產業，由於政策波及面將「一浪接一浪」，預期股市震盪將更加劇。

特朗普上任政策對金融產業影響較正面，可謂「鬆綁金融監管」，在政策加持下，大型銀行盈利能力強勁，都能交出亮麗業績。在對抗波動風險下，可考慮在組合加入銀行股份或者金融債交易所買賣基金(ETF)，以捕捉其投資潛力。

特朗普的關稅政策，很大機會引發市場對通脹的擔憂，幸好伴隨房屋租金有望放緩，國際油價維持於低水平，通脹有機會受控。美債10年期孳息率跌至4.5厘以下，市場普遍看好美國減息周期可持續，根據美國2024年第四季業主顯示，摩根大通、美國銀行、摩根士丹利、高盛、富國銀行及花旗集團等6大銀行表現均亮麗，每股盈餘有明顯增長。在波動劇烈的環境下，高信用評級的金融債券也是選擇，其違約風險較低及具穩定性。

另外，也可不妨透過多重資產基金，以跨資產、跨市場的配置來平衡投資組合波動風險。今年市場仍將專注於特朗普上任後的政策方向、聯儲局議息動向及全球經濟增長等。經濟維持溫和增長勢態並沒有改變，預估市場風險相對有限，在基本面與盈利面穩健下，風險性資產表現仍可期待，為對抗不確定性因素，可透過股債再配置多重資產，平衡單一產業的投資風險，並把握各產業資金輪動的契機。

產業方面，人工智能(AI)相關、金融、消費、工業等類股可持續留意。AI產業鏈中很多服務是屬於無形數據導向商品，例如雲端算力租賃或AI應用服務開發，這都不在關稅清單內，即使未來特朗普政府調高關稅，這些服務型商品也不受波及。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊