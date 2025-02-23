【星期一‧炒啲乜】港股狂牛下站睇幾多　回調唔使慌？

分析指，近來恒指累漲幾千點，有機會回落至23,000點附近，不過中資科技股料仍可追落後，因此恒指上半年或有力試25,000點；然而，部分科技股累升幅度可觀，投資者須慎防股份有回調壓力。

摩根士丹利中國首席股票策略師Laura Wang表示，雖然A股及港股自1月底以來已經出現顯著上揚，但外資仍未真正參與這輪反彈，仍有很大配置空間。摩根士丹利中國區首席經濟學家邢自強團隊發表研報也指，近期的技術突破、民營企業座談會，以及阿里的高額資本開支計劃被認為是「動物精神」回歸的早期迹象，不過這種精神目前僅限於科技業。

值得注意的是，新一份《財政預算案》將於周三(26日)出爐，本財政年度赤字料約1,000億港元，市場關心本港會否就財赤問題開源節流，推出不同政策措施。

本周美國科技巨頭輪住派成績表，包括Zoom、英偉達(Nvidia)、戴爾(Dell)及惠普(HP)等。此外，南韓及泰國央行將公布議息結果。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

1、陳樂怡：小鵬新車銷情倘理想 料成短線催化劑

2、陳鳳珠：今年內房支持政策料有驚喜

3、郭家耀：家辦成立流程一個都不能少

4、葉尚志：紫金反覆向上走勢料未改 留意趁低吸納良機

5、鄺紫珊：AI產業鏈中服務型商品未受關稅影響