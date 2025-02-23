《PANDA GO！香港遊》熊貓導遊來襲csl及1O1O店

【營業資訊】超萌《PANDA GO！香港遊熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」昨日(2月22日)及今日(2月23日)，分別出現csl旺角旗艦店(22日)及1O1O Center尖沙咀店(23日)，同大小朋友見面合照。

由ARR帶來的熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」，細緻還原了大熊貓的每個細節，連大熊貓特有的偽拇指和圓潤的耳朵都被生動呈現。幾可亂真的牠，昨日先到csl旺角旗艦店同大家見面。

牠不但外形同真熊貓非常相似，牠連小動作也模仿出來，令到場參加見面會的大小朋友恍如同真的大熊貓共處一樣，每位跟熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」影相嘅的時候笑容滿面，可見大家都非常喜歡大熊貓，真心感受到大熊貓熱潮席捲全城。

是次超萌《PANDA GO！香港遊》熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」除了同大家近距離接觸外，牠還有一個特別任務，就是宣傳Now TV已於1月15日推出的「熊貓TV」channel(Now TV 200台)，2月16日起更新增六支直播鏡頭，全面覆蓋海洋公園六隻大熊貓生活日常。我們為全港獨家以八個鏡頭直播六隻熊貓的媒體平台，當中包括兩個獨家鏡頭，以特別的拍攝角度，捕捉「盈盈」、「家姐」及「細佬」可愛一面。

大家除了利用Now TV機頂盒睇到大熊貓們生活實況，亦可以免費註冊Now ID，於「Now TV」應用程式或網頁觀看「熊貓TV」頻道(200台)。csl及1O1O月費客戶可獲豁免本地數據，不單將大熊貓帶入你屋企，還可以隨時隨地就看到牠們的一舉一動。