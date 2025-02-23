【巴郡業績】巴菲特或增持日本5大商社　持現金逾2.6萬億

股神巴菲特旗下的巴郡於周六(22日)公布每年一度的致股東公開信。是次公開信主要討論的是巴郡於2024年的得失。

事實上，巴菲特將於今年8月年滿95歲，亦是巴菲特執掌巴郡的第60個年頭。資料顯示，該企2024年度收入3,714.33億美元，相比上年同期3,644.82億美元略有上升。巴郡A於2024年全年淨利潤889.95億美元，上年同期為962.23億美元。

巴菲特表示，巴郡去年表現超出預期，雖然189家營運企業中有53%的企業收益出現下滑。因為美國國債收益率提高，該企大幅增加了對這些高流動性短期證券的持有量，投資收益取得可預見的大幅增長。巴郡財報還顯示，截至2024年12月31日，其權益投資的總公允價值71%集中於美國運通、蘋果公司、美國銀行、雪佛龍及可口可樂公司。

巴菲特提到，去年持有的可交易股票價值由3,540億美元降至2,720億美元。他稱，將永遠把他們的絕大部分資金投資於股票——主要是美股。股東信中顯示，截至2024年底，巴郡持有3,342億美元(26,067.6億港元)的現金及現金等價物。

巴菲特表示，自巴郡開始買入五家日本企業的股票以來，差不多已有六年時間了。而上述5間公司營運得非常成功，且在某種程度上，其營運模式與巴郡頗為相似。截至今年1月底，巴郡於日本貿易公司的持股價值達235億美元。隨時間推移，其對這五家公司的持股比例或再增加。巴菲特於信中指，伊藤忠商事(Itochu)、丸紅(Marubeni)、三菱商事(Mitsubishi )、三井物產(Mitsui)、住友商事(Sumitomo)等日本5大商社均已同意「適度放寬」巴郡持股比例在10%以下限制，投資者未來或可見到巴郡對日本5大商社的持股增加。

巴菲特還於信中透露，料其接班人、巴郡副董事長阿貝爾(Greg Abel)將持有5大商社股票數十年。