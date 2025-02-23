龔成：為何散戶輸多贏少？應該點做好？

早前講述散戶對股票有錯誤的理解，引致輸多贏少這個現象，其中一個形成這些觀念的來說，是學了太多有問題的資訊。

很多人不斷預測每天的升跌及波動，不斷短炒，散戶已被這觀念洗腦，總認為自己或他人有本事預測股價的短期走向。但憑投資賺最多錢的人巴菲特告訴我們，這種方法無法賺錢。

--賺錢不難--

其實，憑投資賺錢並不難，只要我們跟著憑投資長期賺錢，甚至是致富的人的模式去投資，這便能持續獲利了。

但散戶卻不認真找資料，看看那些憑投資長期賺錢的人，是用甚麼的方法，反而跟從電視上憑說話賺錢而不是憑投資賺錢的人，以他們的方法為基礎，跟從他們的意見，結果可想而知。

可能有散戶會說，投資大師的方法雖然是賺錢的方法，但我只是普通的散戶，還是用散戶的方法去投資好了。這種思維當然錯到極點，若一個方法很易接觸、身邊人都用、看似很適合自己，但卻是錯誤更不能賺錢的，你會否學習？

當然不會，因為你要的是賺錢。相反，另一方法較少人用但能賺錢的，你會不會用？

--簡單方法反而賺錢--

其實，很多投資大師，如巴菲特、彼得林區、鄧普頓的方法，都不是很困難的，而世上憑投資賺最多錢的人，巴菲特，他更強調他的方法以簡單為核心，一般人都能學懂。簡單而又最賺錢的方法，當然是我們要學的方法。

巴菲特的方法，就是要我們視買股票為買企業般，關注企業的本質，當中的價值以及前景發展，計算現時股價的平貴，只要以他的簡單方法，即是「以合理價格買入優質企業，並長線持有」，就是投資長期獲利的秘密，這的確與一般散戶的投資概念有大不同。

其實散戶投資的目的都是想獲利，那就要跟從能真正獲利的方法，而不是跟大多數人用的方法，因為他們不知大多數人用的方法，其實很多都是錯誤的方法，只是他們沒有思考過這是否錯誤。

而散戶只是放棄這些錯誤的方法，其實要憑投資賺錢，並不困難。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人)