洪水橋滙都系列周六、周日暫沽20伙　

最新於今日售出單位包括滙都II第6座3樓B01室，實用面積437方呎兩房戶，以452.46萬元成交，呎價約10,354元。項目5座10樓B07室，實用面積445方呎兩房戶，亦以477.68萬元沽出，呎價約10,734元。

此外，項目亦連錄特色單位成交，包括5座12樓A11室連天台一房，實用面積338方呎，成交價392.95萬元，呎價約11,626元。同座12樓B03室，亦為一房連天台單位，實用面積338方呎，以401.08萬元成交，呎價約11,866元。

關堡林指出，滙都II自去年11月底開售，至今約3個月賣出共371伙，佔該期數402伙的約92%。而整個系列至今已累積推出841伙，目前沽出797伙，佔可售單位比例近95%。而目前滙都II只餘下少量兩房標準單位及特色單位可供出售，發展商正積極考慮短期內加推滙都I單位。