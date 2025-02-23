TESLA大股東料其股價腰斬　4大原因有2個事關馬斯克

外媒報道，Tesla股東兼Gerber Kawasaki財富及投資管理公司行政總裁Ross Gerber近日再度表達悲觀態度，更預言特斯拉股價將暴跌50%。

Gerber認為，高市盈率、對全自動駕駛的擔憂及馬斯克不可預期行為所衍生的連鎖反應，特斯拉股價將持續跌勢。他認為，特斯拉股價或跌50%，主要由以下4大因素所致。

1. 馬斯克擬今年6月份於德州推出自動駕駛計程車網絡，Gerber認為「看起來幾乎不可能實現」。

2. Gerber認為馬斯克俗務纏身。由經營特斯拉、SpaceX和xAI等多家公司，再到社交平台的大量推文，到美國政府的DOGE部門，再到十多個孩子的父親，一天24小時的時間或不夠用。Gerber說，馬斯克專注於人工智能，對特斯拉來說是一個傷害。

3. 汽車銷售仍然是TESLA核心業務，惟該業務增長正在開始放緩。加上，馬斯克與特朗普的關係密切，由此引起人們憤怒，這種憤怒並不是針對特斯拉這家公司，而是馬斯克，TESLA是人們發洩怒氣的方式。

4. 特斯拉市值及市盈率較高，與其他汽車製造商和大型科技公司相比，特斯拉的市值一直偏高，若汽車銷量繼續放緩，溢價或大幅下滑。

報道指，部分華爾街投行亦同意Gerber觀點，摩通對特斯拉最新發布的財報持悲觀睇法，堅持予特斯拉股票135美元的目標價，這意味其股價或會較當前水準下跌60%。

據悉，Ross Gerber曾是馬斯克信徒，惟去年以TESLA最佳時期已過去，去年沽出約6,000萬美元TESLA股票。