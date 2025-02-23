長情業主788萬沽太古城兩房戶　升值逾43倍

長情業主沽貨離場，鰂魚涌太古城兩房則王，獲用家以788萬元承接，原業主70年代僅以不足18萬元購入，期內單位升值逾43倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳彪表示，鰂魚涌太古城鳳山閣中層F室，實用面積約582方呎，兩房間隔，用家以788萬元承接，呎價約13,539元，原業主早於1978年10月以約17.75萬元購入，轉手帳面獲利約770.25萬元，逾46年貨升值逾43倍。

●中原陳凱超稱，西灣河鯉景灣逸康閣中層A室，實用面積約799方呎，三房間隔，享海景，以1,162萬元成交，呎價約14,543元，原業主早前叫價1,280萬元放盤，吸引剛從外國回流的買家洽購，減價118萬元成交。

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新界區

●美聯鍾家豪表示，荃灣荃景花園4座低層E室，實用面積約362方呎，原則兩房間隔，叫價370萬元，放盤約兩個月，減價20萬至350萬元售出，呎價約9,669元，新買家為長線收租客。

●祥益袁思賢稱，屯門市廣場2座高層F室，實用面積約326方呎，區內租客見近日交投回升，以300萬元轉租為買，呎價約9,202元，原業主於2014年以248萬元購入，持貨逾10年帳面獲利52萬元。

●祥益指，屯門錦華花園B座低層2室，實用面積約348方呎，區外投資客見單位內籠附裝修，毋須「大執」即可放租，減價10萬元，以320萬購入上址作長線投資收租之用，呎價約9,195元。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天盛苑N座高層7室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內客擁綠表資格，表示原居所空間不足，於未補價第二市場以486萬元購入，呎價約7,477元。

●利嘉閣朱子華指，元朗時景花園高層A室，實用面積約566方呎，三房間隔，新買家原先居住兩房單位，有感空間不足，加上熟悉區內環境，只視察一個單位即決定先買後賣，以383萬元承接，呎價約6,767元。

●中原黎宗文稱，沙田中心2月暫錄約3宗買賣，包括新寧大廈中層G室，實用面積約310方呎，兩房間隔，叫價約398萬元，日前議價後以388萬元獲承接，實用呎價約12,516元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山夾屋雅景臺2座低層F室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望山景，放盤約半個月，自由市場叫價510萬元，最後減幅約3.2%，累減16.2萬元，獲買家以493.8萬元承接，呎價約10,396元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山居屋錦豐苑F座高層12室，實用面積約532方呎，兩房間隔，望海景，放盤約1個月，未補價第二市場叫價450萬元，零議價下以450萬元承接，呎價約8,459元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山居屋錦英苑K座低層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，已補價自由市場叫價350萬元，累減25萬元，減幅約7.1%，終獲買家以325萬元承接，呎價約8,105元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢匡湖居1期雙號屋別墅，實用面積約1,047方呎，套三房連工人房，望海景，以2,100萬元成交，低市價約10%，原業主於2011年8月以2,080萬元購入，近13年帳面僅升值約1%。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢蠔涌新村單號村屋下複式戶，套三房間隔，望山景，原先叫價1,350萬元，累減214萬元，減近16%，以1,136萬元獲買家承接，呎價約8,114元。

●美聯黃少明稱，將軍澳新都城1期1座高層F室，實用面積約364方呎，兩房間隔，原先叫價690萬元，最近降價至550萬元，再減價14蒂元後，用家以536萬元購入，呎價約14,726元。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳城中駅7座高層A室，實用面積約594方呎，三房間隔，於2023年9月叫價920萬元放盤，近日獲買家洽詢，新買家原先居於東涌，議價後以776.8萬元承接單位自住，呎價約13,077元。

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