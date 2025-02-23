新盤周末逾320宗成交　Belgravia Place第2期加推

新盤市場氣氛熱鬧，周末兩日(22、23日)錄逾320宗一手成交，為去年10月底後約4個月最多。市區新盤積極展開銷售部署，長沙灣項目新一期今日加推新一批單位共68伙，至於馬頭角及鴨脷洲全新項目收票反應不俗，均錄大幅超額認購。

Belgravia Place第2期今加推68伙 平均呎價15988元

價單顯示，今批單位實用面積299至518方呎，涵蓋一房至三房間隔，扣除最高10%折扣，折實售價504.18萬至886.86萬元，呎價約15,090至約17,217元。入場單位為2座19樓11室，一房連儲物室設計，呎價最低則為2座3樓3室，為實用面積476方呎套三房戶型。

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目暫收到約770張入票，以首兩張價單合共118伙計，超額認購逾5.5倍。他指出，參觀人士以家庭客較多，對兩房至三房單位最感興趣，今批加推單位當中，佔65伙為兩房及三房戶型。

南首展銷廳錄逾8000人次參觀 傳超購逾25倍

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，項目自過去周四(20日)開放示範單位予公眾參觀以來，展銷中心人流不斷，累計超過8,000參觀人次。參觀人士不乏一家大小、年輕客人、投資者、區內客及用家，亦有來自日本及亞洲地區的外地客人，項目將加快推售步伐，最快周初落實銷售安排。

鴨脷洲Coasto累收近600張票 超購逾9倍

她指出，入票人士主要來自港島區，其次為九龍區，同時亦不乏新界區客人。當中用家與投資者佔比接近，同時吸引不少內地及海外買家，部分參觀人士亦對項目特色單位感興趣。

洪水橋滙都系列周六、周日暫沽20伙

最新於今日售出單位包括滙都II第6座3樓B01室，實用面積437方呎兩房戶，以452.46萬元成交，呎價約10,354元。項目5座10樓B07室，實用面積445方呎兩房戶，亦以477.68萬元沽出，呎價約10,734元。

此外，項目亦連錄特色單位成交，包括5座12樓A11室連天台一房，實用面積338方呎，成交價392.95萬元，呎價約11,626元。同座12樓B03室，亦為一房連天台單位，實用面積338方呎，以401.08萬元成交，呎價約11,866元。

關堡林指出，滙都II自去年11月底開售，至今約3個月賣出共371伙，佔該期數402伙的約92%。而整個系列至今已累積推出841伙，目前沽出797伙，佔可售單位比例近95%。而目前滙都II只餘下少量兩房標準單位及特色單位可供出售，發展商正積極考慮短期內加推滙都I單位。

北角皇都七成價單買家即供付款 全盤累沽268伙

市場消息指，最新售出單位包括今日(23日)錄得的項目28樓5B室，實用面積503方呎，成交價1,671.2萬元，呎價約33,225元。

連同透過招標售出的23伙，全盤暫累售268伙，佔可銷售單位近90%，套現逾30億港元，平均呎價約22,475元，當中不乏名人及國際買家、大手豪客及專才用家。

啟德海灣第1期周日錄5宗成交 套現逾4400萬

此外，該盤於周末兩日(22、23日)於啟德海濱公園，與健身中心合作舉辦運動體驗日，由資深星級教練帶來糅合拳擊、跆拳道及巴西武術等的BODYCOMBAT，以及結合街舞、爵士舞和現代舞元素的BODYJAM。

緹外招標售出地下花園大宅 做價1.72億元

該盤2月錄得兩宗成交，套現逾3.5億元，項目花園大宅已售出8伙，餘下最後1伙待售。至於由銷售至今則已累售34伙，佔總單位數目64伙超過一半，總成交金額突破100億元，平均實用呎價約58,000元。

高臨錄內地客「一客兩食」 涉資1810萬港元

該集團執行董事何樂輝指出，項目鄰近將落成的高鐵西九龍站上蓋商業發展項目，周邊有多座甲級商廈及醫療機構等，高端人才雲集，租賃需求強勁，新買家看好未來租務潛力。該盤自去年5月推售以來，累售192伙，佔全盤單位近75%，套現逾16億元。

黃金海灣周日5宗成交 項目兩期本月售出71伙

●旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐、以及第2期珀岸，於周日(23日)錄得5宗成交，包括一伙開放式連平台花園單位、兩伙一房、一伙兩房及一伙三房戶。

其中，意嵐5A座9樓C室三房戶，實用面積767方呎，售價994.5萬港元，呎價約12,966元，創項目成交新高，買家為外區客，購入作自住之用。項目兩期本月已售出71伙，總成交額近3億元。銷售至今則累售753伙，套現近27億元。