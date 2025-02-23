新盤周末逾320宗成交 Belgravia Place第2期加推
2025年02月23日 21:33
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新盤市場氣氛熱鬧，周末兩日(22、23日)錄逾320宗一手成交，為去年10月底後約4個月最多。市區新盤積極展開銷售部署，長沙灣項目新一期今日加推新一批單位共68伙，至於馬頭角及鴨脷洲全新項目收票反應不俗，均錄大幅超額認購。
Belgravia Place第2期今加推68伙 平均呎價15988元
●恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第2期，周日(23日)加推價單第2號，涉及68個單位，折實平均呎價約15,988元。
價單顯示，今批單位實用面積299至518方呎，涵蓋一房至三房間隔，扣除最高10%折扣，折實售價504.18萬至886.86萬元，呎價約15,090至約17,217元。入場單位為2座19樓11室，一房連儲物室設計，呎價最低則為2座3樓3室，為實用面積476方呎套三房戶型。
恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目暫收到約770張入票，以首兩張價單合共118伙計，超額認購逾5.5倍。他指出，參觀人士以家庭客較多，對兩房至三房單位最感興趣，今批加推單位當中，佔65伙為兩房及三房戶型。
南首展銷廳錄逾8000人次參觀 傳超購逾25倍
●市區新盤收票反應理想，恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，市場消息指，項目截至周日(23日)下午6時30分，收票兩日累錄逾1,700張入票，以首批單位63伙計，超額逾25倍。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，項目自過去周四(20日)開放示範單位予公眾參觀以來，展銷中心人流不斷，累計超過8,000參觀人次。參觀人士不乏一家大小、年輕客人、投資者、區內客及用家，亦有來自日本及亞洲地區的外地客人，項目將加快推售步伐，最快周初落實銷售安排。
鴨脷洲Coasto累收近600張票 超購逾9倍
●宏安地產(01243)鴨脷洲Coasto持續接受認購登記，集團執行董事程德韻表示，截至周日(23日)晚上七時，項目累收近600張入票，現樓參觀人數累計超過3,000人次，以首兩張價單60伙計算，超額認購逾9倍。
她指出，入票人士主要來自港島區，其次為九龍區，同時亦不乏新界區客人。當中用家與投資者佔比接近，同時吸引不少內地及海外買家，部分參觀人士亦對項目特色單位感興趣。
洪水橋滙都系列周六、周日暫沽20伙
●泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都系列持續錄得承接，集團執行董事關堡林表示，項目繼周六(22日)沽出15伙，周日(23日)截至下午6時，暫再錄5宗成交，周末兩日暫沽20伙。
最新於今日售出單位包括滙都II第6座3樓B01室，實用面積437方呎兩房戶，以452.46萬元成交，呎價約10,354元。項目5座10樓B07室，實用面積445方呎兩房戶，亦以477.68萬元沽出，呎價約10,734元。
此外，項目亦連錄特色單位成交，包括5座12樓A11室連天台一房，實用面積338方呎，成交價392.95萬元，呎價約11,626元。同座12樓B03室，亦為一房連天台單位，實用面積338方呎，以401.08萬元成交，呎價約11,866元。
關堡林指出，滙都II自去年11月底開售，至今約3個月賣出共371伙，佔該期數402伙的約92%。而整個系列至今已累積推出841伙，目前沽出797伙，佔可售單位比例近95%。而目前滙都II只餘下少量兩房標準單位及特色單位可供出售，發展商正積極考慮短期內加推滙都I單位。
北角皇都七成價單買家即供付款 全盤累沽268伙
●新世界發展(00017)旗下北角皇都銷情持續，發展商指出，項目於9日沽售245伙，以價單形式售出單位中，佔逾七成買家選用即供付款。
市場消息指，最新售出單位包括今日(23日)錄得的項目28樓5B室，實用面積503方呎，成交價1,671.2萬元，呎價約33,225元。
連同透過招標售出的23伙，全盤暫累售268伙，佔可銷售單位近90%，套現逾30億港元，平均呎價約22,475元，當中不乏名人及國際買家、大手豪客及專才用家。
啟德海灣第1期周日錄5宗成交 套現逾4400萬
●嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周日(23日)單日錄得5宗成交，套現逾4,400萬港元。其中，項目2B座26樓A室，實用面積586方呎，套三房間隔，獲外地回流客以1,293.3萬元購入自用，呎價約22,070元。
此外，該盤於周末兩日(22、23日)於啟德海濱公園，與健身中心合作舉辦運動體驗日，由資深星級教練帶來糅合拳擊、跆拳道及巴西武術等的BODYCOMBAT，以及結合街舞、爵士舞和現代舞元素的BODYJAM。
緹外招標售出地下花園大宅 做價1.72億元
●市區一手豪宅再錄逾億元大額成交，嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，周日(23日)招標售出第1座地下A室花園大宅，實用面積4,071方呎，花園1,954方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，連車位成交價1.72億港元，呎價約42,250元。
該盤2月錄得兩宗成交，套現逾3.5億元，項目花園大宅已售出8伙，餘下最後1伙待售。至於由銷售至今則已累售34伙，佔總單位數目64伙超過一半，總成交金額突破100億元，平均實用呎價約58,000元。
高臨錄內地客「一客兩食」 涉資1810萬港元
●資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周六(22日)錄內地買家「一客兩食」成交個案，涉資逾1,810萬港元，用作投資用途。成交單位包括A1座18樓C室及A2座31樓F室，實用面積414及377方呎，成交價為929.2萬及880.9萬元，呎價約22,444及23,366元。
該集團執行董事何樂輝指出，項目鄰近將落成的高鐵西九龍站上蓋商業發展項目，周邊有多座甲級商廈及醫療機構等，高端人才雲集，租賃需求強勁，新買家看好未來租務潛力。該盤自去年5月推售以來，累售192伙，佔全盤單位近75%，套現逾16億元。
黃金海灣周日5宗成交 項目兩期本月售出71伙
●旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐、以及第2期珀岸，於周日(23日)錄得5宗成交，包括一伙開放式連平台花園單位、兩伙一房、一伙兩房及一伙三房戶。
其中，意嵐5A座9樓C室三房戶，實用面積767方呎，售價994.5萬港元，呎價約12,966元，創項目成交新高，買家為外區客，購入作自住之用。項目兩期本月已售出71伙，總成交額近3億元。銷售至今則累售753伙，套現近27億元。