本周香港上市公司公布業績參考備忘
2025年02月24日 07:00
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2025/02/24
●中電控股(00002)●末期業績
●國浩集團(00053)●中期業績
●自然美(00157)●末期業績
●宏輝集團(00183)●中期業績
●香港生力啤(00236)●末期業績
●恒和集團(00513)●中期業績
●時代集團控股(01023)●中期業績
●正大企業國際(03839)●末期業績
●瓦普思瑞元宇宙(08093)●中期業績
●比特元宇宙(08645)●中期業績
2025/02/25
●布萊克萬礦業(00159)●中期業績
●國家聯合資源(00254)●中期業績
●黛麗斯國際(00333)●中期業績
●ASMPT (00522)●末期業績
●德泰新能源集團(00559)●中期業績
●坤集團(00924)●中期業績
●傳遞娛樂(01326)●中期業績
●檳傑科達(01665)●末期業績
●新意網集團(01686)●中期業績
●HKE HOLDINGS(01726)●中期業績
●中國光大水務(01857)●末期業績
●百威亞太(01876)●末期業績
●大健康國際(02211)●中期業績
●宏強控股(08262)●中期業績
2025/02/26
●信和置業(00083)●中期業績
●尖沙咀置業(00247)●中期業績
●數碼通電訊(00315)●中期業績
●周大福創建(00659)●中期業績
●超大現代(00682)●中期業績
●上海實業環境(00807)●末期業績
●遠見控股(00862)●中期業績
●看通集團(01059)●中期業績
●信和酒店(01221)●中期業績
●盈健醫療(01419)●中期業績
●澳洲成峰高教(01752)●中期業績
●百本醫護(02293)●中期業績
●創聯控股(02371)●中期業績
●塗鴉智能-W(02391)●1季業績
●江南布衣(03306)●中期業績
●中國供應鏈產業(03708)●中期業績
●薈萃國際(控股)(08041)●中期業績
●人和科技(08140)●中期業績
●中華燃氣(08246)●末期業績
●ISP GLOBAL(08487)●中期業績
●PACIFIC LEGEND(08547)●末期業績
2025/02/27
●新鴻基地產(00016)●中期業績
●中華汽車(00026)●中期業績
●銀河娛樂(00027)●末期業績
●冠軍科技集團(00092)●中期業績
●協合新能源(00182)●末期業績
●豐盛生活服務(00331)●中期業績
●香港交易所(00388)●末期業績
●萬華媒體(00426)●3季業績
●博雅互動(00434)●末期業績
●百利大(00495)●中期業績
●世界華文媒體(00685)●3季業績
●聯合醫務(00722)●中期業績
●新世界百貨(00825)●中期業績
●綠色能源科技集團(00979)●中期業績
●國際娛樂(01009)●中期業績
●毅興行(01047)●中期業績
●松景科技(01079)●中期業績
●星凱控股(01166)●中期業績
●京維集團(01195)●中期業績
●利華控股集團(01346)●末期業績
●珩灣科技(01523)●末期業績
●華章科技(01673)●中期業績
●TBKS HLDGS(01960)●中期業績
●新興印刷(01975)●中期業績
●時計寶(02033)●中期業績
●玖龍紙業(02689)●中期業績
●易鑫集團(02858)●末期業績
●金至尊集團(02882)●中期業績
●易緯集團(03893)●中期業績
●百濟神州(06160)●末期業績
●宇華教育(06169)●末期業績
●新華聯合投資(08159)●末期業績
●智昇集團控股(8佰)(08370)●中期業績
●新鴻基地產-R(80016)●中期業績
●香港交易所-R(80388)●末期業績
2025/02/28
●新世界發展(00017)●中期業績
●達力集團(00029)●中期業績
●INTL GENIUS(00033)●中期業績
●金粵控股(00070)●中期業績
●亞洲果業(00073)●中期業績
●華人置業(00127)●末期業績
●卓能(集團)(00131)●中期業績
●新華匯富金融(00188)●中期業績
●亨泰(00197)●中期業績
●中國天化工(00362)●中期業績
●天安卓健(00383)●末期業績
●中華銀科技(00515)●末期業績
●諾科達科技(00519)●中期業績
●錦藝集團控股(00565)●中期業績
●長城環亞控股(00583)●末期業績
●中國高精密(00591)●中期業績
●卓悅控股(00653)●末期業績
●瑋俊生物科技(00660)●中期業績
●森美控股(00756)●中期業績
●中興通訊H(00763)●末期業績
●信義玻璃(00868)●末期業績
●中證國際(00943)●中期業績
●信義光能(00968)●末期業績
●環球實業科技(01026)●末期業績
●寰宇娛樂文化(01046)●中期業績
●中國健康科技集團(01069)●中期業績
●源宇宙教育(01082)●中期業績
●美亞控股(01116)●中期業績
●中國環境資源(01130)●中期業績
●栢能集團(01263)●末期業績
●中國生態旅遊(01371)●中期業績
●中國碳中和(01372)●中期業績
●工蓋有限公司(01421)●中期業績
●OKURA HOLDINGS(01655)●中期業績
●億仕登控股(01656)●末期業績
●高地股份(01676)●中期業績
●十方控股(01831)●中期業績
●康特隆(01912)●末期業績
●匯森股份(02127)●末期業績
●正味集團(02147)●末期業績
●大象未來集團(02309)●中期業績
●中國金融租賃(02312)●末期業績
●太平洋航運(02343)●末期業績
●久融控股(02358)●末期業績
●HSSP INTL(03626)●中期業績
●信義能源(03868)●末期業績
●辰罡科技(08131)●末期業績
●國藥科技股份(08156)●中期業績
●絲路能源(08250)●中期業績
●環球友飲智能(08496)●中期業績
●MINDTELL TECH(08611)●末期業績
●法拉帝(09638)●末期業績
●力天影業(09958)●末期業績
●光榮建築(09998)●中期業績