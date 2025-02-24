獅騰控股推出實境節目以推動直播電商市場
2025年02月24日 08:39
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獅騰控股(02562)宣布，電商平台Shopee將於新加坡支援全新實境節目《SuperStreamer Asia》。Shopee Live將成為節目中直播環節的指定平台，令參賽者能夠透過流暢且引人入勝的互動體驗，即時與新加坡觀眾交流。此項合作充分體現雙方在培育直播人才及推動區內電商發展方面的共同承諾。
《SuperStreamer Asia》由全資附屬Synagie Pte. Ltd.與新加坡藝人管理及媒體公司Fly Entertainment合作打造，首集將於新加坡播出，隨後陸續在東南亞各市場推出，節目形式將透過直播推銷、故事講述等多項任務，全面考驗參賽者的創意及創業才能。參與者不僅有機會提升技能、擴大觀眾群，同時角逐直播業界至高榮譽。
該項目進一步鞏固了公司與FLY Entertainment的戰略夥伴關係，借助其豐富藝人資源及廣泛影響力推動數碼商務與直播業務的持續發展；同時亦擴展了公司與Shopee的合作，進一步優化向共同行業品牌夥伴提供的科技及網店服務。2024年，公司已於越南、菲律賓、馬來西亞及新加坡等市場，透過Shopee平台新開超過20家店舖，涵蓋高端美容、時尚及家居生活等品類。