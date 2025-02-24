積金評級：2月MPF人均暫袋9900元　中港股基金領漲

積金評級表示，2月截至19日，強積金投資收益有望達到約3.49%，年初至今回報約為5.15%，為強積金推出以來第三佳的首兩個月回報表現。積金成員2月份每人平均約9,900港元，這是自2024年9月以來的最高投資收益金額，年初以每人平均賺約14,300港元。

該機構指出，歷史數據顯示，強積金成員可以對2025年保持審慎樂觀，期待這會是好的一年。自強積金推出以來有9次在1月和2月份同時錄得正回報，其中6次全年均錄得正回報，平均全年回報率約為14%。

數據顯示，中港股市在2月份領漲，中港股票基金月初至今回報率約為11.63%，為該資產類別自強積金推出以來第十佳的單月回報；年初至今回報率約為12.45%，是其自強積金推出以來第二佳的首兩個月回報表現。

計入2月份供款後，估算2月底強積金總資產將再創歷史新高，約為1.367萬億港元，較1月底增加約507億港元，年初至今增加約757億港元，是自強積金推出以來的最高總資產值；相當於每名成員平均帳戶結餘約287,500港元，較1月底增加約10,700港元，年初至今增加約15,900港元。