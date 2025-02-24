中電全年多賺76%　派息1.26元　4年來首次上調

中電第4次中期股息按年升4.13%至每股1.26元，4年來首次加派，全年每股派息3.15元，以中午收市價計算股息回報率約4.81厘。中電指，股息的增加符合股息政策，並彰顯對集團表現充滿信心及為股東創優增值的承諾。

中電在業績報告表示，受惠於整體業務組合表現穩健，以及EnergyAustralia表現顯著改善，2024年集團營運盈利在計入公平價值變動前增加8.1%至109.49億元。此外，由於澳洲較高的批發市場現貨價格，綜合收入增加4.4%至909.64億元。

中電表示，隨着其落實有效至2028年12月的5年發展計劃，為支持香港的發展與經濟增長而作出的資本投資，香港能源業務的營運盈利增加0.8%至88.95億元。

主席米高嘉道理表示，展望未來，在這瞬息萬變的年代，全球正面臨嚴峻挑戰，其中能源行業也不例外。縱使在動盪時刻，中電始終如一，致力關注社群的長遠福祉。全球轉型至淨零未來帶來前所未有的創新和增長潛力。中電堅定不移把握這些機遇，確保其投資能為持份者創造長遠價值。在此過程中，將繼續以發展可靠、可持續及價格合理的能源方案為優先目標，為其所服務的亞太地區的社群帶來裨益。