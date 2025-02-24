Coasto或周六首輪開賣 發展商：其後加推或加價8至10%

左起為宏安地產營業及市務總經理黃文浩，程德韻，王美鳳，劉文勝

該公司執行董事程德韻稱，項目現樓單位已累計錄得逾3,000個參觀人次，截至昨晚已接獲超過600個購樓意向登記。將於本周三率先招標發售8伙特色單位。會視乎首輪銷售再考慮加推新一輪單位。

為配合項目銷售部署，中原按揭及中原地產為買家提供全新按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳表示，最新推出「Coasto置業按揭優惠」，全期按息銀行同業拆息(H) 加1.3厘，實際按息低至3.5厘，特設最高1%的現金回贈，按揭成數高達九成。

同時設有「低息定按優惠」，可選擇首5年定息3.03厘，或首3年定息3.18厘，其後按息低至最優惠利率(P)減1.75厘(P現為5.25厘)，按揭年期長達30年。

中原地產西南區高級資深營業董事劉文勝表示，項目擁有現樓優勢，目前入票客源分布上，有約六至七成來自港島區。而整體有約四成準買家為投資收租客。按現時區內鐵路系列盤呎租約70至75元計，預料Coasto的租金回報達5厘水平。市場憧憬財政預算案推出振興經濟措施，為樓市帶來正面刺激作用。