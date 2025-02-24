投資者林子峰放售新蒲崗工業地盤　市值3億低買價逾一成

資深投資者林子峰透過代理放售旗下新蒲崗工業地盤，市值料約3億港元，較逾3年前購入價低約13%。世邦魏理仕代理出售該幅位於六合街3號的工廈地盤；物業將以公開邀約形式出售，意向書截止日期為2025年3月31日。

上述地盤面積約5,700方呎，根據地契屬工業或倉庫用途；受惠於工廈活化政策中放寬工廈物業地積比率的措施，地盤的地積比率已獲城市規劃委員會批准放寬20%，令地積比由12倍提升至14.4倍，最高可建建築面積達約82,080方呎。項目目前已完成地基工程，亦獲屋宇署批准興建為一幢22層高的新型工業大廈。新買家購入後可隨即依據圖則開展工程，或申請補地價更改土地用途作商業或酒店發展，可塑性高。

世邦魏理仕香港資本市場部副董事黃鴻洸表示，新蒲崗鄰近鑽石山及啟德發展區，周邊基建及配套如啟鑽商場、Airside，以及啟德體育園等相繼落成，令區內成功集合民生及商業多項元素，刺激區內商戶組合近年來急速轉型，更多特色小店食肆進駐區內。縱觀整個東九龍物業市場，資金近年亦明顯流入該區，如基金夥拍本地發展商以20億元於2022年購入九龍貝爾特酒店，其後轉型作學生宿舍營運，而去年亦有外資財團以9.87億港元購入六合街兩幢全幢物業，可見資金洞悉區內投資潛力。」

黃續稱，六合街3號左右毗鄰的兩幢工廈物業尚未用盡地積比率，故此具收購合併潛力，地盤面積可進一步擴大至逾16,000方呎，同時令地盤直接面向大有街一線街道，進一步提升物業重建價值。

資料顯示，林子峰於2021年以約3.45億元購入上述地盤上蓋原有的大有大廈，其後拆卸，依此計算，項目現市值低約4,500萬元。