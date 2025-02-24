Blue Coast II加推62伙　折實平均呎價22781元

長江實業營業部首席經理郭子威稱，加推單位兩房及三房戶各佔31伙，實用面積分別446及718方呎，分布於3座D及H室。整批折實售價922.3萬至1,795.9萬元，呎價約20,679至25,013元，售價及呎價最低單位均為3座6樓D室兩房戶。

他指出，今批單位加價約2%，部署最快本周展開新一輪銷售。最近股市向好，預計周三(26日)公布的財政預算案或有利好經濟措施，隨着貨尾逐步減少，加上減息等因素，將對樓價有支持作用。

集團營業部副首席經理楊桂玲表示，Blue Coast II亦更新首4張價單，當中65個單位提價約1.3%，同時推出全新建築期付款辦法，買家簽署臨時買賣合約時繳付樓價5%，其後每90天再支付1%，餘下92%金額於入伙後繳交。

此外，由3月1日至31日期間購買項目指定兩房或三房，可分別獲贈價值約3.8萬或6.8萬元的足金金磚。

她續稱，Blue Coast II自去年10月開售以來，至今售出308伙，佔可售單位約83%，套現逾40億元。連同Blue Coast I整個系列沽出879伙，總成交額接近150億元。