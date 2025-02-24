兩會舉行在即！中金：留意4大事項及關注股份

全國兩會分別將於3月4日及5日在北京召開，中金指出，兩會期間主要關注以下4大看點：首先是政策基調：穩物價、擴內需，實施更積極的宏觀政策。「全方位擴大國內需求」放在今年經濟工作任務首位，要求「大力提振消費」。此外，從各地公布的經濟增速目標看，整體加權平均增長目標為5.3%(去年經濟增長目標為5.4%)。通脹目標方面，多數省份從「3%左右」調整至「2%左右」。建議重點關注今年增長、物價及赤字率等關鍵目標；關注穩就業、促消費、地產及地方化債等。

第二是高質量發展：重點關注新質生產力、人口與民生、國企改革和資本市場改革等。加快人工智能(AI)、綠色能源等前沿技術突破和應用推廣，無人駕駛、低空經濟、數字經濟、人形機械人及6G等，將是增強核心競爭力關鍵；內地在民營企業座談會上強調，民營經濟發展前景廣闊大有可為，民營企業和民營企業家大顯身手正當其時，要扎實落實促進民營經濟發展政策措施。今年是國企改革深化提升行動收官之年，相關改革舉措或將加快推進，故關注國有企業市值管理、經營機制改革、國有資本結構調整、重組等。

第三是「十四五」規劃目標完成情況及「十五五」前瞻。「十四五」期間部署的重點工程項目、目標完成情況或受到較高關注。將需關注「十五五」規劃在全面深化改革、推進中國式現代化、貫徹執行2029年及2035年中長期改革任務等方面的具體落實。

第四是兩會期間可能安排及重要事項：如政府工作報告、代表通道、委員通道、部長通道、人大議案、政協提案、兩會期間各部委對相應領域政策改革方向具體表述等。

據以往歷年，兩會前後A股及港股均有不錯表現；涉及兩會政策預期板塊或行業通常更亮眼。春節後A股呈震盪上行趨勢，投資者風險偏好有改善。加上內地AI技術進步引來高度關注，全球投資者對內地資產價值重估討論升溫，科技股交易活躍度提高，以及近期公布的金融、經濟數據顯示宏觀基本面溫和修復。目前A股環境及投資者情緒均偏積極，不必過於擔憂外部事件性因素對風險偏好的衝擊，兩會前後A股有望保持平穩態勢。