美股「動物精神」轉向歐亞　推升或剛開始　專家解釋原因...

受到投資者的「動物精神」所推動，美股過去兩年顯著揚升，惟自美國總統特朗普上任後升幅放緩。專家相信這股「動物精神」轉向海外趨勢可能才剛開始，投資者紛紛湧入歐洲和亞洲股市，無視關稅、貿易戰和軍事衝突等威脅。

外媒報道，投資管理公司Hirtle Callaghan投資總監Brad Conger表示，由於美股的市場情緒和持倉長期以來表現極端，如今這種逆轉可能會持續很長時間。儘管有調查顯示，全球大多數投資組合經理認為美股今年會取得最佳回報，但Conger的公司逆向而行，自2024年中以來就一直超配歐洲股市，去年末開始超配中國股市。

部分交易員亦與Conger的看法相同。報道引述其原因，美國以外的股市錯過了過去兩年的大部分漲勢，但隨全球經濟前景趨於穩定，目前看起來相對便宜，而關稅的不確定性主要影響了美國市場的情緒，美元的強勢已經消退。另邊廂，中國人工智能(AI)新創公司DeepSeek當紅，促使投資者思考，中國科技股在短期內或更具吸引力。基於以上述種種，即使美國市場料將持續跑贏其他市場，但對「美國例外論」的論點有所動搖。