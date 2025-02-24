外資對投資中國興趣增！摩根資管：上海辦公室每日幾十場會議

國產人工智能(AI)大模型DeepSeek橫空出世，帶動市場對中國增長及股票表現的樂觀情緒。據官媒報道，摩根士丹利預測未來一段時間全球投資者對中國資產的關注將持續。高盛則發表研報，預料中國經濟增長的良好前景，疊加潛在的信心提升，預計可能帶來逾2,000億美元(約1.56萬億港元)的投資組合資金流入。

報道引述瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊指，最近中國在AI領域的技術創新，對包括半導體、軟件、醫療及汽車等多個產業鏈較長的行業將帶來持續影響。此外，生成式AI成本降低有望不斷惠及更多行業，互聯網數據中心也將幫助AI模型訓練，AI驅動的藥物研發也具有更廣泛的作用，智能汽車業有望更具競爭力。這些變化都將不斷提升生活的舒適度，滿足消費者需要，也會讓相關資產的價值不斷顯現。

此外，報道引述摩根資產管理稱，在溝通中了解到，現時包括中東、歐美及其他新興市場的投資者，都對中國市場的興趣不斷提升。報道稱，該行上海辦公室從早上8時半至後半夜，每天都有數十場涵蓋中國各個產業的討論會議。在該行任職18年的摩根資產管理(中國)副總經理兼投資總監杜猛稱，他明顯感覺到，最近他每次與海外開會，互動提問都非常踴躍。

他表示，目前中國資產可以說是非常有吸引力。海外同事原本可能每個季度跟內地同事溝通交流，目前可能就會落到每個月，甚至每周都會給內地同事進行溝通。