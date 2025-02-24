逃避特朗普關稅？Apple擬未來3年斥3.9萬億投資「美國製造」

蘋果公司(Apple Inc.)宣布，未來4年內在美國投資超過5,000億美元(約3.9萬億港元)，預計為當地帶來2萬個就業機會。有分析，此舉或有助Apple避免旗下在中國生產的商品被特朗普政府徵收關稅。

外媒報道，Apple行政總裁庫克表示，該企「對美國創新的未來充滿信心」，並將以5,000億美元的承諾為基礎，推動蘋果長期在美國的投資。

據指，該批資金包括對數千家美國供應商、資料中心和企業設施的定期支出，部分投資亦將用於在美國底特律建立一所學院，培訓中小企業發展人工智能和智能製造技術。

另外，Apple亦將在美國德州新建一座工廠，今年在休斯敦生產AI伺服器，支援Apple Intelligence。同時計劃將美國先進製造基金規模翻倍至100億美元，其中包含承諾提供數十億美元的資金，在台積電位於亞利桑那州廠房生產先進晶片。

分析指，特朗普早前宣布對所有由中國進口的產品徵收10% 的關稅，不過Apple旗下大多產品均由中國進口，宣布在美投資5,000億美元，或有助於其避免從中國進口的商品被徵收新關稅。