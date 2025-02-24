日出康城MALIBU兩房戶788萬沽　7年間蝕近90萬離場

將軍澳日出康城繼續為蝕讓「重災區」，MALIBU的兩房單位，減價約7%，以788萬元沽出，近7年帳面蝕讓87.6萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張光耀指，鰂魚涌太古城紫樺閣高層H室，實用面積約1,114方呎，套三房加工人房設計，原先叫價2,050萬元，放盤約10個月，成交價1,980萬元，呎價約17,774元，原業主持貨約11年，帳面獲利1,250萬元。

●美聯周永業稱，筲箕灣銀河廣場中低層E室，實用面積約466方呎，三房間隔，財案公布前拍板以513萬元沽出，呎價約11,009元，原業主於2013年2月以約465萬元購入。

●中原陳欽周指，大坑台B座中層12室，實用面積約527方呎，兩房間隔，去年底叫價880萬元，最新以840萬元連車位成交，呎價約15,939元，原業主則於2012年以803萬元連車位買入，持貨逾12年單位帳面僅升值約4.6%。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角城市花園9座低層E單位，實用面積約1,014方呎，套三房設計，望全維港煙花海景，成交價1,238萬元，原業主叫價達1,300萬元，減價62萬元成交，減幅約4.8%，呎價約12,209元。

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九龍區

●中原任展雄表示，長沙灣居屋麗翠苑4座高層11室，實用面積約287方呎，一房間隔，放售約3個月，未補價第二市場最初叫價305萬元，降價約6%，以綠表價288萬元易手，呎價約10,035元。

●香港置業翁嘉慧指，大角咀形品．星寓高層F室，實用面積約390方呎，一房間隔，叫價約580萬元放盤約1年後，吸引同區客洽詢，雙方經議價後以563.8萬元連租約易手，呎價約14,456元，新買家為首置客。

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新界區

●中原何文俊表示，將軍澳日出康城MALIBU的3A座高層E室，實用面積約576方呎，兩房間隔，另設儲物房，望球場景及海景，最初叫價850萬元，減價約7%，以788萬元沽出，呎價約13,681元，原業主於2018年3月一手買入，持貨近7年帳面蝕讓87.6萬元。

●美聯黃麗貞稱，將軍澳日出康城領都10座左翼中層B室，實用面積約680方呎，套三房間隔，叫價700萬元放盤約3個月，近日獲區內租客洽詢，議價後以663萬元承接單位自住，呎價約9,750元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳公屋景林邨景櫚樓中層15室，實用面積約349方呎，兩房開則，有裝修，已補價自由市場以297萬元沽出，較業主去年十月叫價330萬元，累減33萬，減幅約10%，呎價約8,510元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢南山村單號屋村屋全幢，套四房間隔，望山景及海景，連約700方呎天台，原先叫價1,780萬元，減價290萬元，減幅約16.3%，終以1,490萬元成交。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山2月至今暫錄約43宗二手買賣，按月跌約兩成，其中新港城R座低層6室，實用面積約337方呎，兩房間隔，議價後以413.8萬元易手，呎價約12,279元，原業主持貨約6年帳面蝕約120.2萬元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山雲海香海臺高層A室，實用面積約864方呎，三房間隔，望海景，放盤約半年，零議價下以1,300萬元成交，呎價約15,046元，原業主於2018年2月以1,685萬元購入，約7年帳面蝕385萬元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山中心3座高層C室，實用面積約375方呎，兩房間隔，享海景，放盤約兩星期，叫價500萬元，累減20萬元，成交價480萬元，呎價約12,800元。

●美聯羅航星稱，大圍盛世2座北翼低層D室，實用面積約757方呎，套三房連儲物房間隔，今年1月叫價約1,300萬元放售，用家看好後市，無樓睇情況下斥資入市自用，累減約120萬元，連租約以約1,180萬元成交，呎價約15,588元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍區本月暫錄約76宗二手買賣，按月增加約三成，沙田好運中心竹林閣低層A室，實用面積約390方呎，兩房間隔，叫價約678萬元，日前議價後以568萬元獲承接，呎價約14,564元。

●美聯黃國輝表示，大埔天鑽1座高層A室，實用面積約757方呎，三房間隔，叫價918萬元放售後吸引用家洽詢，雙方經議價後以912.8萬元易手，呎價約12,058元，原業主2020年以1,102.5萬元購入單位，拎貨約5年，是次易手帳面虧損約189.7萬元。

●中原麥偉成指，粉嶺帝庭軒2月暫錄2宗買賣，屋苑3座高層E室，實用面積約419方呎，兩房間隔，叫價約450萬元，議價後以418萬元易手，呎價約9,976元，新買家為外區外客。

●中原王勤學表示，過去周末元朗區錄得10宗二手買賣，其中世宙連錄2宗，包括5座低層F室，實用面積約645方呎，三房間隔，叫價790萬元，以748萬元沽出，呎價約11,597元，原業主持貨約9年，帳面微賺9.1萬元。

●美聯鍾家豪稱，荃灣2月已累錄約40宗二手買賣，荃景花園4座低層E室，實用面積約362方呎，原則屬2房間隔，叫價370萬元放售約兩個月後，吸引同區客洽詢，考慮買入作投資用途，議價後以350萬元成交，呎價約9,669元。

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