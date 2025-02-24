多個新盤加推　部署財政預算案後開售

新盤市場風起雲湧，多個樓盤部署財政預算案公布後開售。元朗樓花項目首輪銷情報捷後，提價加推121伙於本周六開賣。長沙灣及馬頭角新盤同日公布加推。

●元朗朗天峰加推121伙 周六賣

●長沙灣Belgravia Place第2期再加推30伙

●馬頭角南首加推118伙

●鴨脷洲Coasto預告首輪銷售後或加價

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE布局圖曝光

●黃竹坑站Blue Coast II部分單位加價約2%

●北角皇都單日吸金逾4,472萬

●大埔馬窩路項目命名為上然

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目，周一(24日)公布命名為上然(Le Mont)。該公司董事總經理周銘禧表示，整個發展項目由6座住宅大樓組成，共提供1,650個單位，標準單位戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設特色戶。項目依山而建、周邊有翠綠山巒，享高私隱度，鄰近港鐵大埔墟站，社區規劃及交通配套完善。

●赤柱ONE STANLEY花園特色戶呎售約29,376元

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周一(24日)通過招標以2,450萬元售出花園特色戶。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述為第5座地下B室，實用面積834方呎，採兩房一套連儲物房間隔，外連452方呎私人花園，採用360天先住後付計劃購入該特色單位，呎價約29,376元。據了解，買家為外區專才客。

●紅磡THE HADDON單日沽兩伙

●沙田星凱‧堤岸三房售1,197萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周一(24日)售出3座49樓A室，實用面積673方呎，採三房間隔，成交價1,197.7萬元，實用呎價17,796元。全盤本月暫沽11伙，套現逾1.4億元，開售至今累售1,288伙，佔全盤1,335逾96%。