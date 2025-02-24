多個新盤加推 部署財政預算案後開售
2025年02月24日 22:05
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新盤市場風起雲湧，多個樓盤部署財政預算案公布後開售。元朗樓花項目首輪銷情報捷後，提價加推121伙於本周六開賣。長沙灣及馬頭角新盤同日公布加推。
●元朗朗天峰加推121伙 周六賣
嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，周一(24日)加推價單4號，提供121伙，折實平均呎價約12,927元，較上一張價單高約11%。項目同步上載銷售安排，落實本周六(1日)發售該批單位。價單4號涵蓋32伙一房，71伙兩房單位及18個平台特色戶，實用面積由245至446方呎，折實價介乎347.2萬至625.73萬元，折實呎價約11,210至15,301元。
●長沙灣Belgravia Place第2期再加推30伙
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第2期，連續第二日加推單位，周一(24日)推出價單第3號，涉及30伙，折實平均呎價約16,438元。價單資料顯示，今批單位涵蓋12伙一房、12伙兩房及6伙三房，實用面積270至518方呎，扣除最高10%折扣，折實售價438.12萬至874.8萬元，呎價15,860至17,154元。
●馬頭角南首加推118伙
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，周一(24日)公布加推價單2號，提供118伙，折實平均呎價約18,652元，較對上一張價單高約7%。項目部署日內上載銷售安排，目標於周末作首輪銷售。價單2號涵蓋83伙一房及35伙兩房單位，折實價415.56萬至728.64萬元，折實呎價約16,107至20,902元。售價及呎價最低為5樓B6室，實用面積258方呎，一房間隔。
●鴨脷洲Coasto預告首輪銷售後或加價
宏安地產(01243)旗下已屆現樓的鴨脷洲Coasto，周一(24日)公布將於短期內上載最新銷售安排，很大機會周六以價單形式作首輪銷售。發展商預告，首輪銷售後加推的價單3號單位，將會有一定加價空間，加幅約8至10%。發展商指，項目現樓單位已累計錄得逾3,000個參觀人次。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE布局圖曝光
新鴻基地產(00016)天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，周一(24日)首度披露項目布局圖及戶型分布。新地代理總經理胡致遠稱，今期為1座樓高46層的住宅大樓，提供525個單位，標準分層單位佔整體單位約96.6%，共設有8種戶型。項目為區內唯一位處輕鐵天榮站上蓋的大型住宅項目，鄰近天水圍公園，毗鄰公共交通運輸交匯處。
●黃竹坑站Blue Coast II部分單位加價約2%
長實集團 (01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3C期Blue Coast II，周一(24日)加推價單第5號合共62伙，折實平均呎價約22,781港元。加推單位兩房及三房戶各佔31伙，實用面積分別446及718方呎，分布於3座D及H室。整批折實售價922.3萬至1,795.9萬元，呎價約20,679至25,013元，售價及呎價最低單位均為3座6樓D室兩房戶。發展商指，今批單位加價約2%。
●北角皇都單日吸金逾4,472萬
據項目成交紀錄冊，新世界發展(00017)旗下北角皇都，周一(24日)單日沽出3伙，總成交金額共涉逾4,472萬元。當中，項目30樓B2室，為實用面積726方呎，屬三房間隔，連同1個車位以2,260萬元成交，呎價約31,129元。發展商指，項目全盤至今累售271伙，套現逾30億元，平均成交呎價約22,521元。
●大埔馬窩路項目命名為上然
萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目，周一(24日)公布命名為上然(Le Mont)。該公司董事總經理周銘禧表示，整個發展項目由6座住宅大樓組成，共提供1,650個單位，標準單位戶型涵蓋開放式至四房間隔，並設特色戶。項目依山而建、周邊有翠綠山巒，享高私隱度，鄰近港鐵大埔墟站，社區規劃及交通配套完善。
●赤柱ONE STANLEY花園特色戶呎售約29,376元
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周一(24日)通過招標以2,450萬元售出花園特色戶。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述為第5座地下B室，實用面積834方呎，採兩房一套連儲物房間隔，外連452方呎私人花園，採用360天先住後付計劃購入該特色單位，呎價約29,376元。據了解，買家為外區專才客。
●紅磡THE HADDON單日沽兩伙
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目第4期THE HADDON，周一(24日)連錄兩宗成交，共涉1,039.6萬元。其中，28樓E室，為實用面積276方呎的一房間隔，成交價546.84萬元，呎價約19,813元。
●沙田星凱‧堤岸三房售1,197萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周一(24日)售出3座49樓A室，實用面積673方呎，採三房間隔，成交價1,197.7萬元，實用呎價17,796元。全盤本月暫沽11伙，套現逾1.4億元，開售至今累售1,288伙，佔全盤1,335逾96%。