美股三大股指個別發展　港股夜期跌穿23000關

美股周一個別發展，道指現升46點，報43,474點；標指升4點，報6,017點；以科技股為主的納指跌3點，報19,520點。

港股夜期現報22924點，跌405點，較周一本港收市價低水418點。

蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克上周晉見特朗普後，旋即響應其振興美國工業的大計，以「看好美國創科的未來」為由宣布4年內豪擲5,000億美元（約3.9萬億港元）投資美國，包括在共和黨票倉德州興建新廠生產Apple Intelligence的伺服器、擴充5個州的數據中心，並會增聘兩萬人從事研發晶片和人工智能（AI），以及在搖擺州密歇根州的首府、汽車行業捱打的底特律開「製造業學院」扶持製造業中小企。Apple股價現升約0.5%，報246.9美元。

傳微軟取消建數據中心

正當DeepSeek券商令市場反思AI投入成本，TD Cowen發表報告，爆料燒錢搞AI的「先驅」微軟大舉取消美國數據中心的發展計劃，同時將海外投資預算相當大的一部分撥回美國。

弔詭的是，微軟屢稱雲計算設施緊絀拖慢相關收入增長。TD Cowen不排除是由於需求減弱，亦可能與OpenAI與日本軟銀集團關係愈趨密切有關。微軟沒有回應上述傳聞，僅重申6月底止本財年會斥800億美元擴充數據中心，股價現跌1.6%，報401美元。

英偉達（Nvidia）業績指引勢主宰美股後市，摩根士丹利持謹慎態度，但指舊一代架構Hooper的GPU（顯示卡）需求回升，採用新一代Blackwell架構的GB200生產有望逐步恢復，目標價152美元。市傳由於Blackwell系列需求強勁，台積電CoWoS-L先進封裝產能逾70%已被英偉達包下。英偉達股價現升逾1%，台積電ADR（美國預託證券）則跌0.6%。