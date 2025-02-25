【東方日報產評】中美投資趨脫鈎　科技進步靠自強

美國白宮網站日前發布「美國第一」投資政策備忘錄，宣布將調整美國投資政策，進一步限制與中國的雙向投資。如是者，美國是要進一步與中國脫鈎，往後美國市場，中國企業難進入；中國市場，美企將會被白宮限制進入，做法明顯違背自由市場理念，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定。話說回來，眼前事實說明，這些年中國深耕東盟、中東等非美體系市場的多元布局，是明智的做法。眼前中國資本市場盛宴，由中國當家作主，歡迎美資來參與，沒來也不意外，看美資是否願意錯過。

中美兩強的關係，既存在競爭，也存在合作，所以善於討價還價的商場高手特朗普，在與中國談判新一份貿易協議期間，以諸多小動作脅迫，圖在與中國的談判中，為美國爭取更大的利益。事實上，中國並沒有抗拒投資美國市場，問題是，做生意在商言商，論製造業，美國的工會制度，動不動罷工，勞動力不耐勞。美國老是呼籲美企將廠房搬回當地，但能否提供高效的生產條件和配套，非但外資清楚，美企亦心裏有數。

再講，美國要壯大生產，但內部是否有足夠需求來消化，不得而知；若行銷海外，以目前美國損己害人的關稅措施，四處點火頭，不見得有多少人願意進口美國貨。所以說，所謂「美國優先」政策，更多是政客說給選民聽的口號，成效難料，最怕未見其利，先見其害，通脹、滯脹叩門。即使特朗普刻意煞停環保，大興傳統能源業，圖壓低油價抗通脹，但美國頁岩氣產業將受累，而行政指導下造成的勞動資源錯配等，也許要靠應用科技來緩解。

是故，特朗普甫上任即拋出星門計劃，強化人工智能建設，詎料中國推出的DeepSeek大型語言模型性價比甚高，美國科企所走的技術路線和美股的科技泡沫，也令人擔憂。不過，客觀而言，美國整體科技仍然領先全球，未來將設法與中國隔絕，以保持競爭距離。中國科技要進步，得靠自己。而類似DeepSeek的例子，也在說明，新興產業成功，是學無前後，達者為先。中國得做好一切支援科技發展的需要，包括強化資本市場運作，打通融資脈絡，畢竟發展新興產業，在在需財，得設法避免被美元金融霸權掣肘，才有條件打好科技戰。

中、美雙邊經貿在討價還價的同時，如今美國主導下，俄烏朝向和平之路，中、美、俄3大國也將重塑出新秩序。與美國淡化聯盟關係的歐盟諸國，也得為此作準備。反正特朗普主政的4年任期，不會看重與歐盟的關係。歐盟將如何拿捏與中國的關係，以保障自身的最大利益，還是繼續不爭氣一盤散沙，且耐心觀望這場全球利益大洗牌的結果。

世事如棋局局新，美國人選特朗普回歸白宮，就是要讓其施展極端手段、龍門任搬，追回競爭失地，鞏固美國霸權。如今美國對內、對外都恍如在動「大手術」，自然不可能沒有風險。如何盡量降低受美國風險的影響，致力於壯大非美體系經貿規模，作為全球經濟雙核心之一的中國，未來經濟何去何從，至為關鍵。