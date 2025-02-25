瑞銀：內地3大宏觀變化左右A股

近日內地股市重新吸引投資者炒作，成交熾熱，但不得不留意內地經濟的3大宏觀變化，或續對後市有影響。

1. DeepSeek面世引領創新

國產人工智能(AI)大模型DeepSeek因其用較小的成本，達到同類世界領先大模型的水平，使中國創新重回全球投資者視野。可以預計，未來中國資本市場將在支援科技創新和產業轉型升級中，發揮更大作用。

事實上，大型科技板塊在A股總市值中的佔比在過去10年不斷攀升，目前已達21%。與AI主題關聯度較高的板塊諸如電腦、汽車、電子等行業，在新春後迎來明顯的估值提升，並推升大型科技板塊成交金額佔A股比例至歷史高點的44%。中期來看，該主題或會隨着基本面利好不斷兌現與更多應用場景的落地，而呈現脈衝式上升行情。

2. 寬鬆幣策助力提振估值

宏觀政策方面，財政赤字率的提升，帶動政府支出提高與減息降準帶來的信貸脈衝回升，均有助於提振A股市場的估值。政府將在3月初重磅會議上公布更多具體政策支持措施。對於A股市場，新「國九條」下監管部門正在引導其結構轉型為「以投資者為本」。其具體表現為融資與大股東減持金額下降，而分紅與回購金額躍升推進市值管理改革。

與此同時，《推動中長期資金入市方案》的實施，疊加存量資金對權益類資產的配置比例提升，保險、公募與社保有望在今年為A股市場分別帶來一萬億元人民幣(下同)、5,900億元和1,200億元的長線資金淨流入。結構性改革方面，提振消費、促民企和穩外資均有助於降低股權風險溢價。

3. 中美貿戰影響非金融股

根據估算，如果美國對中國商品加徵10%關稅並持續執行，預計這可能拖累A股非金融板塊的收入增速0.8個百分點。考慮到利潤率下滑的壓力，A股非金融板塊的淨利潤增速或因此放緩。

參考2018年的經驗，A股市場對貿易摩擦的計價並沒有過度提前，也不會過於滯後——主要股市指數會在關稅相關新聞公布的首日出現回調，但在此後的兩周呈震盪走勢。行業層面來看，海外收入佔比較高的行業或面臨壓力，但自主可控相關行業的估值可能獲正面助推。

瑞銀證券中國股票策略分析師 孟磊