林嘉麒：恒指仍有力挑戰26000點

恒生指數上星期曾在23,000點關口前整固，上周五由A股帶動下發力，終於向上突破去年10月高位的23,241點。恒指昨日一度繼續向上，最高見過23,688點，重回2022年初的水平，儘管收市倒跌136點，惟整體走勢向上，高低位向上移，而且收市亦能守於前頂收市位，因此走勢未能斷言是見頂。

此外，恒指2022年初游走於22,600至25,000點區間，只要目前向上趨勢不變，恒指有望一如當年繼續挑戰25,000點。年初預視2025年走勢時，曾預測高位是26,000點，相對於恒指市盈率為12倍，可先以此作為目標。

美股或調整 資金流減弱

另一方面，美股走勢持有減弱趨勢，一方面美股資金流減弱，美股借勢調整。隨着散戶和機構買家失去動力，美股正測試過去數月的橫行區支持。有專家認為，季節性趨勢將導致養老基金的資金流「枯竭」，系統性基金未來一個月或拋售610億美元美股資產。事實上，自特朗普上場後的有關關稅、移民法收緊，以及馬斯克領導削減政府成本，都對經濟構成壓力，亦造成投資者認為美國下半年經濟增長可能放緩的原因。

此外，有3位聯儲局官員上周共同發出警告稱，特朗普政策的不確定性可能擾亂美聯儲的減息計劃。官員一致認為，美國通脹逐步降溫為聯儲局進一步減息提供可能性，但特朗普政策的不確定性可能對這一前景產生重大影響。

至於上周美國公布的1月樓價創歷史新高，而美國消費者對長期通脹率的預期亦升至30年來最高水平。數據與特朗普政策的不確定性引發投資者對經濟放緩和通脹頑固的擔憂。

美國1月個人消費開支(PCE)物價指數將在本周五公布，市場預估1月核心PCE將按月增加0.4%，在此情況下聯儲局今年恐叫停任何減息行動。

英偉達放榜宜重點關注

基本上，投資者認為美國今年減息的次數已大幅減少，假如市場風險胃納突然調整，而美國息口被認為是處於高位一段時間，相信將再次出現大規模資金轉到貨幣基金的情形，而美股將面對非一般幅度的調整。本周剛巧是英偉達(Nvidia)公布其2024財年第四季財報，作為全球目前市值前二的大公司，而在標普500指數中的權重達6.3%，加上DeepSeek早前的出現，令市場質疑人工智能(AI)發展不一定依賴算力，而影響高端晶片的需求。相信投資者將高度關注公司展望未來市場對於AI晶片供應與需求，無論是業績或是指引將令股份充滿高波動性。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒