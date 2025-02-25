鄧聲興：阿里巴巴未來幾季的盈利能力料將顯著增長

2025財年第三季度，阿里雲錄得317.42億元的營收，同比增長13%，收入增速重回雙位數，顯著高於前兩年同期，AI相關產品收入已連續六個季度保持三位數增長。業績會上，阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，未來三年將重點投資於AI基礎設施、基礎模型平台及AI原生應用。

集團昨日(24日)宣佈具體雲計算和AI的基礎設施投資規模，計劃未來三年將投入至少3,800億元，超過阿里過去十年的投入總和，顯示在AI領域持續深耕的決心，雲計算和AI模式將成為增長的主要驅動力。低成本高性能的大模型如DeepSeek，以及阿里旗艦大模型Qwen2.5-Max引起廣泛關注。

隨着AI模型的發展，AI生成數據將通過雲計算網絡進行處理，如吳泳銘所指，AI為「數十年一次」的行業變革機會。阿里迅速拓展其AI能力和雲基礎設施，進一步鞏固在AI核心領域的地位，阿里雲成為關鍵的基礎設施供應商，並促使市場重新評估中國AI企業的技術實力和資產價值。

阿里昨天收報135.7港元，市值達2.58萬億港元。「迷因股之王」柯恩增持阿里股份至10億美元。預計在核心業務修復和AI驅動下，阿里未來幾季的盈利能力將顯著增長。股份阻力位160港元，支持位100港元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)