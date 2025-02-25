微軟突取消數據中心租約　恐揭示AI需求過剩風險...

外媒報道，TD Cowen分析師表示，微軟(Microsoft)已取消在美國的部分數據中心租約，顯示該公司可能面臨人工智能(AI)基礎設施過剩的情況，此情況出現的原因是，該公司在擴建AI基礎設施以應對需求激增的過程中，出現供應過剩的問題。

據悉，微軟已取消與至少兩家私人數據中心營運商的數百萬瓦(MW)租約。分析師指，行動顯示供應鏈出現過剩情況，並且微軟也已暫停將「資格聲明」(即正式租約的前置文件)轉為正式租約的過程。包括Meta在內的其他科技公司此前也採取類似措施以降低資本開支。

目前在澳洲悉尼接待微軟投資者關係團隊的經紀公司Jefferies則表示，微軟強烈否認對其數據中心計劃進行任何變更。

Bernstein分析師Mark Moelder指，此消息可能顯示需求較低，尤其是在主要雲端運算公司公布疲弱的季度業績後，但也反映微軟過去幾年大規模擴建容量的情況。Moelder指，微軟曾為滿足需求而付出巨大努力，並難以找到合適容量，因此管理層可能會以較高溢價租賃數據中心及圖像處理器(GPU)容量，並簽訂更多未來容量的協議，惟這可能超出實際所需。