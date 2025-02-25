胡潤中國500強出爐　呢間民企價值大升88%蟬聯榜首...

胡潤研究院發表《2024胡潤中國500強》，500強企業總價值上漲6.6萬億元人民幣(下同)或13%，達56萬億元，較2019年疫情前增長近六成。當中，台積電的價值上漲3.27萬億元或88%，以6.98萬億元再次蟬聯中國價值最高的民營企業。

從價值來看，半導體、傳媒娛樂、工業產品和消費品產業的企業總價值最高。過去一年中，新上榜企業數量最多的行業是工業產品、半導體以及軟體與服務，這些行業崛起反映了中國經濟在高端製造業和數位經濟領域的強勁發展勢頭。同時，落榜企業數量最多的行業是市場健康，尤其是醫療保健領域的強勁發展勢頭。

近期火熱的AI相關領域，除了台積電表現尤其突出外，硬件相關企業還有寒武紀，價值1,890億元；韋爾股份價值1,310億元。在軟體領域，上榜企業包括商湯科技，價值515億元；小馬智行，價值300億元；以及剛在納斯達克上市、同樣來自廣州的文遠知行，價值345億元。 DeepSeek沒有進入今年胡潤中國500強，因為它在榜單截止日期之後才進入全球市場。

以地區而言，500強企業最多的城市為北京，有65家，其次是上海50家，深圳49家。