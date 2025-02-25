夏禮文律師行承租置地旗下中環歷山大廈兩層

置地公司表示，歡迎夏禮文律師行進駐中環。該交易是在過去12個月期間中環寫字樓市場最大的交易之一，進一步鞏固置地公司作為法律業界租戶主要業主的地位。

國際律師行夏禮文律師行現已遷入香港中環歷山大廈。夏禮文租用大廈第22層和23層，共計兩層約2.2萬方呎的總樓面面積。有關的租賃協議已正式生效，而其新辦公室已於2月正式啟用。在金鐘經營近30年後，夏禮文決定遷址至中環核心地帶，反映該行在大中華地區的持續增長及投資承諾。

夏禮文於1978年進駐香港，是首批進入香港市場的國際律師行之一。香港辦事處是該行在亞洲首個辦事處，亦是目前其在倫敦總部以外最大的辦事處。夏禮文目前在香港擁有17名合夥人及40名律師，他們均是該行大中華地區團隊合計80名律師中的成員。在2024年，夏禮文通過任命兩名在建築、基建和項目領域擁有卓越成就的合夥人及其團隊，進一步加強該行在香港的業務能力。

夏禮文香港辦事處管理合夥人Peter Murphy表示，很高興能進駐到位於歷山大廈的嶄新前沿辦公室。這次搬遷標誌着夏禮文在香港47年歷史中的一個重要里程碑，同時也進一步鞏固對大中華區客戶的持續承諾。新辦公室將支持在區內的業務增長計劃，並為員工和客戶提供一個現代及先進的工作環境。

截至2024年6月底，法律業界租戶佔置地公司中環寫字樓所有物業租戶中的31%，其所租用的面積合共超過118萬方呎。目前置地公司中環物業組合容納整個「大中環區」內近四分三的大型律師行租戶。