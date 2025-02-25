Tesla傳將向內地車主推自動駕駛 索價6.4萬人幣 仍需司機監控

美國電動車製造商特斯拉(Tesla)的「全自動駕駛」(Full Self-Driving，FSD)功能有望在中國落地。外媒引述消息人士指，Tesla正準備為中國客戶的軟件更新，以提供類似美國FSD的輔助駕駛功能。雖然FSD尚未正式在中國啟用，但Tesla允許車主以6.4萬元人民幣購買該軟件。

消息人士指，Tesla計劃在未來幾天更新軟件，Tesla車主可在城市街道上使用輔助駕駛功能，系統將引導車輛駛出分叉路口、轉彎、切線及變速等。雖然Tesla將其功能宣傳為「自動駕駛」，但仍需人手持續監督及頻繁干預。此外，Tesla讓中國員工有機會在FSD推出前試用該功能。

內媒引述Tesla資訊，該公司已開始分批推送軟件更新，升級內容包括城市道路Autopilot自動輔助駕駛，即優化現有NOA自動輔助導航駕駛功能；倒後鏡上升的駕駛室鏡頭，將可以判斷司機注意力是否集中，並通過警報，提醒司機在智能輔助駕駛系統啟動時，將注意力集中在路上。Tesla強調視頻是在車輛內部處理，包括Tesla等任何人均無權訪問。