巴克萊：內地或將2025年經濟增長目標設在5%

內地下周召開全國人大會議，巴克萊研究團隊表示，關注會議中三個重點，包括2025年增長目標、通脹目標，以及財政預算，包括財政赤字、特別國債以及地方政府專項債務額度。

考慮到中國國內生產總值(GDP)在2024年實現5%的增長，巴克萊認為中國政府可能仍將2025年全年增長目標設在5%以穩定市場預期。另預計2025年消費者價格指數（CPI）通脹目標將下調1個百分點至大約2%，下調通脹目標是為了配合4至5%的經濟增速。

關於財政預算，巴克萊預計2025年財政赤字率將從2023至2024年的3%提高到4%。與此同時，預計地方政府專項債務額度將從2024年的3.9萬億元人民幣提高到2025年的4萬億至4.5萬億元人民幣。此外，隨着4%的財政赤字比例成為市場共識，該認為預算以外的特別國債規模以及財政刺激措施組合，將成為關注焦點。預計全國人大將批准當局於2025年增發1萬億至2萬億元人民幣的特別國債。

展望未來，該行預計關稅、房地產市場和證券市場的發展情況，將決定下一輪刺激政策的步伐、規模和組合。