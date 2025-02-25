馬頭角南首將上載首輪銷售安排

他續指，截至是日中午約12時，4日之內已累計接獲逾3,000張入票，按即將發售單位量計，暫錄超額逾15倍。首輪將發售的單位當中，有約74%單位折實價低於600萬元。項目部署首輪銷售後再加推，並有5%至10%加價空間。

恒基物業代理營業(二)部副總經理倫國新稱，首輪銷售將於本周四晚上7時截票。銷售設大手組別，優先的A組買家可購2至4伙。

為配合項目最新銷售部署，美聯物業特意於啟德零售館開設項目旗艦專門店。美聯集團行政總裁(住宅)馬泰陽指，市場憧憬明日公布的財政預算案公布後，樓市走勢將會明朗化，新盤百花齊放，看好今年一手交投表現。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，南首毗鄰港鐵宋皇臺站，以及坐擁傳統41區小學名校網，將吸引不少家長客。同時，估計項目投資客比例將佔約五成，項目呎租約70元水平，租金回報約5厘。項目亦受內地客垂青，佔比逾三成。