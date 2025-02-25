YOHO WEST PARKSIDE首批推105伙　一房戶303萬入場

左起雷霆，右為胡致遠

新地副董事總經理雷霆表示，首批定價可形容為「超級性價比」，與上期售價差不多。項目交通便捷，周邊民生配套齊備，相信可以延續上期熾熱銷情。

新地代理總經理胡致遠表示，首張價單囊括14伙一房戶、65伙兩房戶及26伙三房戶，實用面積303至679方呎。

售價方面，價單主要提供建築期付款方法，扣除最高5%折扣優惠後，若買家於180天內成交可享4%現金回贈，扣除折扣及回贈後，折實售價介乎約302.46萬至約1,040.66萬元，折實呎價由9,670至15,858元。首批入場戶為第1A樓5樓A6室，實用面積303方呎，折實呎價約9,982元。

項目示範單位將於周三(26日)起對公眾開放，周四(27日)起收票。資料顯示，同系列第1期YOHO WEST，於2023年11月推出首批280伙，當時折實呎價約10,888元。