TrendForce：今年全球新車銷量看升2.4%　華智能車競爭加劇

市場研究機構集邦諮詢(TrendForce)預計，2025年全球新車市場銷量按年上升2.4%至9,060萬輛。其中，美國市場將面臨高度不確定性，理由是關稅因素；中國市場智能化競爭將白熱化。

該機構料，2025年主要新車市場佔比中，中國佔比最高達29%，其次是美國佔18%，西歐地區佔15%。中國市場的汽車相關財政措施將帶動銷售，汽車汰舊換新補助延長，補助對象及範圍將擴大，預期中國市場今年仍有機會維持正增長。

該機構表示，美國計劃對所有進口汽車徵收25%關稅，以及對進入美國的所有鋼鐵及鋁徵收25%關稅，相關因素都將為美國新車銷售增添變數。

該機構指，如果美國對進口墨西哥及加拿大商品徵收25%關稅，高漲的車價將促使消費者延後換車，或轉向租賃或二手市場，預計2025年美國汽車銷量將從按年增長1%，轉為按年減少3%。惟最終的關稅條件、實行時間、減息速度、通脹趨勢、車企應對與策略等，會影響新車銷量的預估值。