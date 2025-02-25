信和置業獲納入CDP 2024年度「A級別名單」

CDP的年度環境資訊披露和評分流程被廣泛認可為企業環境透明度的黃金標準。作為一家領先的非營利組織，CDP自2000年以來一直追蹤和披露企業氣候數據，鼓勵企業有效管理氣候和環境風險。在2024年，超過24,800個企業向CDP提交報告。CDP採用嚴謹、獨立的評分方法，根據企業在減排方面的舉措、氣候風險管理及環境資訊披露的完整性進行評分，其中最高的「A」級評級僅授予在氣候行動、減少森林砍伐和水質安全方面表現出色的企業。

信和集團副主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光表示，很高興能與眾多卓越的環球企業一同入選享譽國際的CDP「A級別名單」。這項成果標誌着集團在氣候行動、減少排放和提升環境資訊披露透明度方面的重要里程碑。期待繼續與志同道合的合作夥伴攜手，通過綠色建築規劃、減碳、創新和多元共融，建構更可持續發展的未來。

集團一直致力於減少氣候變化的影響，近期亦在減碳進程中迎來重要里程碑，包括獲科學基礎目標倡議組織(「SBTi」)認證科學基礎減量長期目標、發表《減碳藍圖》、成為香港首批發表獨立《氣候行動報告》的地產發展商之一，及在集團的管理物業安裝超過4,000塊光伏電板和超過1,800個電動車充電站，印證集團應對長期氣候挑戰的決心。