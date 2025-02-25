【一手盤攻略】YOHO WEST PARKSIDE載譽歸來　食正北都優勢

隨著政府大力推動北部都會區，天水圍不再只是單純住宅區，發展潛力不容忽視。想搶佔先機的話，不妨留意區內物業。天水圍輕鐵天榮上蓋項目YOHO WEST載譽歸來，第二期YOHO WEST PARKSIDE現已登場，迅即成為市場焦點。

由新鴻基地產與港鐵合作開發的YOHO WEST PARKSIDE，第二期將提供525伙住宅單位，戶型涵蓋一房至四房，實用面積涵蓋267至1,072方呎。第二期部分單位對正天水圍公園，景觀相當開揚。

樓盤最大賣點是屬輕鐵天榮站上蓋，住戶落到樓下就是便可乘輕鐵，到天水圍站轉乘港鐵都方便。另外，項目自設天橋，連接對面的天水圍公共交通運輸交匯處，有多線巴士路線選擇，四通八達。天水圍更鄰近深圳灣口岸，方便住戶中港兩邊走。

中原地產副區域營業董事黃海指，根據《北部都會區行動綱領》，天水圍連同洪水橋/廈村新發展區，以高端專業服務及物流樞紐作為發展定位，與前海合作區和南山區，在多個領域推動經濟合作。他又指有發展商早在區內插旗，新地在天水圍站旁，正正有一個商業項目，將建商場及寫字樓。

YOHO WEST PARKSIDE生活配套非常完善，港鐵屯馬綫沿綫有多個大型商場，例如屯門VCity和元朗YOHO MALL等，行街購物多選擇。若住戶想親親大自然的話，就近還有香港濕地公園，是世界級的生態景點。

教育方面，中原黃海提到，天水圍將來亦會有全港首間提供內地課程的私立中小學，相信能夠吸引內地來港工作人士的子女入讀，有望帶動區內物業需求。

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