麥格理料兩會不宣布重大刺激措施　內地GDP增長目標5%左右

麥格理中國經濟研究主管胡偉俊指，全國兩會將於下周開幕，政策制定者將宣布與國內生產總值(GDP)及財政預算相關的各項政策目標，預計今年基調將比去年更具支持，但不會宣布重大刺激措施。此外，創新及技術可能被列為首要任務，但措辭可能過於寬泛及模糊。

胡偉俊稱，中國GDP增長目標可能為「5%左右」，與2023及2024年相同，通脹目標則可能由去年的3%，下調至2%。不過他認為，居民消費價格指數(CPI)不太可能漲2%，下調只是表明政策制定者更現實，因2023及2024年CPI僅增0.2%。

他指，政策制定者可能會宣布3萬億元人民幣的特別主權債券額度(2024年為1萬億元人民幣)和4.5萬億元人民幣的特別地方政府債券額度(2024年為3.9萬億元人民幣)。

胡偉俊表示，除兩會期間將宣布的財政政策目標外，政策制定者並有許多其他政策工具可用。在中國，最有力的宏觀政策是貨幣政策、財政政策及住房政策的結合，即用人行的資產負債表為財政住房支出提供資金。兩會幾乎不會觸及這個主題。

他稱，如果有必要，政策制定者可能會在今年稍後推出新的刺激措施，就如去年5月及9月。不過，3月推出重大政策刺激措施則太早，因政策制定者需更多時間觀察貿易戰2.0的實際影響。過往紀錄表明，他們不能錯過GDP增長目標，但他們也不想超額完成目標。到了這一步，他們就會秘而不宣。