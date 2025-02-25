EDA集團全面接入DeepSeek大模型　通過AI賦能跨境電商

DeepSeek模型與集團的SaaS平台集成，結合先進的數據分析和AI技術，可顯著提升效率、節省成本、提高客戶滿意度並增強整體競爭力。通過利用這些先進工具，集團能夠在快速變化的市場中保持領先地位。

通過AI和大模型技術，集團的平台可以幫助客戶繪製消費者畫像、預測商品需求、優化庫存管理並推動銷售增長。借助AI技術，集團實現流程自動化和決策智能化，重塑跨境電商物流價值鏈。與通用型AI平台不同，集團專注於跨境電商行業垂直大模型，結合其積累的海外電商物流數據優勢，構建差異化的技術壁壘。這種「行業Know-How+專有大模型」的結合，是AI在物流行業落地的核心競爭力。通過數字化平台打通平臺、消費者、客戶和物流服務商的數據流，形成「需求預測 — 商品銷售 — 庫存管理 — 物流配送」的閉環生態系統。

董事會相信，DeepSeek AI技術的全面整合將進一步提升集團的技術服務收入能力，並鞏固集團在跨境電商物流行業的競爭優勢。展望未來，集團將繼續加大研發投入，進一步推進「AI+跨境電商」的創新，並加速將AI驅動的應用轉化為實際解決方案。