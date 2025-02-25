華爾街大好友：標指有望再升一成　今年或見7000點

美國投資機構Fundstrat Global Advisors看好美股走勢，認為股市並未出現真正的惡化，整體狀況仍然良好，該行共同創辦人Tom Lee更預測標普500指數將在今年達到7,000點的歷史高位。標指周一(24日)收報5,983點，意味着有約16%上升空間。

華爾街大好友Tom Lee發表報告指出，股市的下跌是由多種因素造成，包括消費者支出憂慮、關稅所造成的潛在經濟影響，以及微軟取消部分資料中心容量租約的決定。他指出，雖然這些擔憂有其道理，但認為這些因素可能只會對相關股票造成短期影響。

他列舉了未來一周股市的利好因素，如英偉達的業績或利好股市，周五（28日）公布的個人消費支出數據，可能證實通脹將走低。另外，基於預期2025年的業績優於市場預測，投資者正在「逢低買入」。

Jones Trading首席市場策略師Michael O'Rourke提到，投資者自去年11月以來湧入市場，表現出非常樂觀的情緒。但特朗普的政策要真正成形還需時，基於政策的不確定性，未來幾個月市場可能會出現波動。