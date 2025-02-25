利嘉閣：1月私樓蝕讓佔比升達36.5%　創16年高

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處資料所得，今年1月全港1,771宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面錄得虧損者達647宗，佔比按月再升2.2個百分點至約36.5%，為近190個月、即近16年高位。至於上月平手的個案增至10宗，佔比微升0.2個百分點至約0.6%。

他又指，上月帳面獲利個案共1,114宗，佔比約62.9%，按月跌2.4個百分點，創下自2009年四月以來的190個月以來新低。期內每宗私宅轉手個案平均賺幅為約19.7%，單月回升1.6個百分點，仍為2009年九月以來的185個月、即接近15年半之次低水平。

按物業區域劃分，一月份港島區表現最好，以約64.6%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月微升1.5個百分點；其次為新界區，報約63.6%，按月跌3.1個百分點；至於九龍區表現跑輸大市，只錄得約60.8%，且按月跌3.6個百分點。

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中只有紅磡海逸豪園一個屋苑能錄得百分百獲利，次高者為將軍澳維景灣畔的約93%。此10個屋苑當中，每宗平均賺蝕幅度介乎最差的蝕約7%至最多的賺約94.9%不等，其中將軍澳日出康城屋苑則表現最差，成為榜內唯一要蝕錢的屋苑，平均每宗轉手要蝕約7%。

展望二月份，陳海潮指出，反映實際市況的一月下旬至二月上旬，利好利淡因素交雜，而踏入二月農曆新年氣氣漸散，加上股市造好，新盤表現熱鬧，帶動整體樓市恢復動力，令二手交投及樓價亦有所喘穩。因此預期二手私宅轉手獲利比率及賺幅料呈窄幅偏穩的走勢發展，估計二月份轉手獲利比率微升至約64%，而平均每宗賺幅則料重上約20%水平。