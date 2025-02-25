財政預算案前夕 發展商一窩蜂開盤 有啟示？
2025年02月25日 22:35
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財政預算案公布前夕，發展商一窩蜂開盤。天水圍剛剛獲批預售後，一日之內上載樓書，將示範單位曝光，並隨即開價，實行全速部署賣樓。一手交投步伐亦見加快，周二(25日)單日錄得逾30宗新盤成交。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE推首批105伙
新鴻基地產(00016)的天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，周二(25日)公布首張價單提供105伙，折實平均呎價約10,868元，與逾1年前推出同系列第1期首批相若。扣除折扣及回贈後，折實售價介乎約302.46萬至約1,040.66萬元，折實呎價由9,670至15,858元。首批入場戶為第1A座5樓A6室，實用面積303方呎，折實呎價約9,982元。
●鴨脷洲Coasto落實周六賣60伙
宏安地產(01243)發展已屆現樓的鴨脷洲Coasto，周二(25日)上載最新銷售安排，落實周六(1日)以價單形式展開首輪銷售，發售60伙。該公司執行董事程德韻表示，項目將會悉數盡推價單第1號及第2號全數單位出售，涵蓋43伙一房及17伙兩房單位，折實價由381.6萬元起。周六發售當日，不設大手安排，將以抽籤方式決定買家揀樓優先順序。截票時間為周四(27日)
下午6時。
●馬頭角南首周六開售181伙 暫收票逾3300張
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，已上載最新銷售安排，落實周六(1日)作首輪銷售，盡推首兩張價單共181伙，折實平均呎價約18,204元。即將發售的單位包括120伙一房戶及61伙兩房戶，單位實用面積由258至351方呎，折實售價介乎409.95萬至728.64萬元，折實呎價由15,591至20,902元。截至今日下午6時，項目4日內累計收票逾3,300張。
●Belgravia Place第2期暫收票1280張 超額7.6倍
恒基地產(00012)的長沙灣Belgravia Place第2期，將於周五(25日)正式開售。發展商指，項目暫錄約1,280張入票，以首輪發售148伙計，超額約7.6倍。整批單位最低折實售價408.78萬元，主攻的兩房戶入場價則為532.62萬元，最低呎價15,088元起。入票客源主要來自九龍區。項目將於銷售當日下午3時截票，晚上7時即時抽籤揀樓，設有大手銷售時段。
●Blue Coast II周六發售97伙 23伙四房雙套房戶下周一招標
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3C期Blue Coast II加入新盤混戰，落實周六(3月1日)展開新一輪銷售，以先到先得形式發售97伙價單單位，並於下周一(3月3日)招標推出23伙四房雙套房單位。價單單位涵蓋49伙兩房及48伙三房戶，整批折實售價922.3至1,959.4萬港元，呎價約19,881至25,254元，平均呎價約22,282元。
●啟德海灣第1期單日吸金約3,300萬
新盤市場升溫，嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周二(25日)連環售出5伙，成交價介乎502.9萬至929.6萬元，單日吸金逾3,294萬元。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，近月本地買家入市比例明顯上升，佔超過60%，其餘則為内地買家。
●北角皇都單日售出5伙
新世界發展(00017)旗下北角皇都，周二(25日)公布單日售出5伙，包括29樓B5室，實用面積503方呎，採兩房連儲物室間隔，成交價1,542.6萬元，呎價約30,668。發展商指，全盤累售276伙，套現逾31億元，平均呎價約22,530元。
●元朗洪水橋滙都I加推價單6號
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都I，周二(25日)加推價單6號，提供125伙，折實平均呎價約10,703元，並安排於本周六(1日)悉數以先到先得方式發售。新一批單位涵蓋91伙兩房戶，10伙三房戶及24伙特色戶，實用面積介乎313至498方呎，折實價由349.95萬至597.13萬元，呎價約9,388至12,666元。
●屯門意嵐連沽8伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣項目第1期意嵐，周二(25日)單日沽出8伙，成交價介乎298.8萬至308.8萬元，總成交金額共涉逾2,436萬元。
●啟德澐璟兩房成交價1,279萬
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周二(25日)再錄得1宗成交，3日之內連沽7伙，總成交金額逾1.12億元。項目是日最新售出第3B座18樓B室，實用面積526方呎，屬兩房間隔，成交價1,279.08萬元，呎價約24,317元。發展商表示，全盤至今累售317伙，套現逾130億元。
●沙田星凱‧堤岸天台特色戶呎售約21,499元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，今(25日)招標售出5座51樓C室，實用面積683方呎，採三房間隔，外連590方呎天台，成交價1,468.4萬元，呎價約21,499元。發展商指，項目本月暫沽12伙，套現逾1.6億元。全盤開售至今累售1,289伙，佔全盤1,335逾96%。