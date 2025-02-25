財政預算案前夕 發展商一窩蜂開盤 有啟示？

財政預算案公布前夕，發展商一窩蜂開盤。天水圍剛剛獲批預售後，一日之內上載樓書，將示範單位曝光，並隨即開價，實行全速部署賣樓。一手交投步伐亦見加快，周二(25日)單日錄得逾30宗新盤成交。

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE推首批105伙

●鴨脷洲Coasto落實周六賣60伙

下午6時。

●馬頭角南首周六開售181伙 暫收票逾3300張

●Belgravia Place第2期暫收票1280張 超額7.6倍

●Blue Coast II周六發售97伙 23伙四房雙套房戶下周一招標

●啟德海灣第1期單日吸金約3,300萬

●北角皇都單日售出5伙

●元朗洪水橋滙都I加推價單6號

●屯門意嵐連沽8伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣項目第1期意嵐，周二(25日)單日沽出8伙，成交價介乎298.8萬至308.8萬元，總成交金額共涉逾2,436萬元。

●啟德澐璟兩房成交價1,279萬

●沙田星凱‧堤岸天台特色戶呎售約21,499元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，今(25日)招標售出5座51樓C室，實用面積683方呎，採三房間隔，外連590方呎天台，成交價1,468.4萬元，呎價約21,499元。發展商指，項目本月暫沽12伙，套現逾1.6億元。全盤開售至今累售1,289伙，佔全盤1,335逾96%。