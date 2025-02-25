銀主低價出貨！400多呎已補價兩房居屋僅243萬拍出

財政預算案公布前夕，拍賣場上連錄多宗細價物業成交。環亞物業拍賣周二(25日)有約80人出席，場上售出6項物業，全屬「5球」以下細價盤，半數屬銀主住宅，包括屯門居屋富健花園5座中層E室銀主盤，實用面積約431方呎，累減70萬元後，已補價自由市場開價198萬元，獲3至4組客爭購，搶高約22.7%，售價243萬元，呎價約5,638元，較銀行估價368萬元低約34%。

同場售出天水圍栢慧豪廷8座高層A室銀主單位，實用面積約510方呎，原則兩房間隔，1月曾開價395萬元，是次減價20萬元推出，搶高約8.8%至408萬元拍出，呎價約8,000元。原業主於2015年中以454萬元購入，近10年帳面貶值約10%，成交價較估價低約17.4%。

土瓜灣東海大樓高層K室，同屬銀主物業，實用面積約351方呎，一房間隔，開價238萬元，以280萬元拍出，較開價4高2萬元，呎價約7,977元。

旺角建興大廈中層B1室業主盤，實用面積約224方呎，現分間為兩個套房，搶高20萬元，以248萬元連租約售出，呎價約11,071元，以現時月租約1.8萬元計，回報率約8.7厘。同場亦售出兩項車位物業。