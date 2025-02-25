代理送訂去台灣　助投資者328萬購屯門兩房戶收租

二手交投回升，代理到台灣送訂，協助投資者以328萬元購屯門康麗花園兩房單位收租之用。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角富雅花園1座中層D室，實用面積約445方呎，望樓景為主，成交價500萬元，呎價約11,236元，單位原先叫價為550萬元，最終減價50萬元成交，減幅近10%。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨4期百老匯街109號高層A室，實用面積約656方呎，三房間隔，最新以625萬元易手，呎價約9,527元，原業主於2007年7月以285萬元購入。

●中原任展雄稱，長沙灣碧海藍天2座中層G室，實用面積約497方呎，兩房間隔，望維港煙花景，放售約兩個月，最初叫價768萬元，現降價5%，以728.8萬元易手，呎價約14664元，新買家為同區換樓客。

●香港置業梁德權指，紅磡海濱南岸7座低層D室，實用面積約589方呎，三房間隔，叫價約828萬元放盤約半年後，議價後以810萬元易手，呎價約13,752元。

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園3期2座中高層H室，實用面積約681方呎，套三房加工人房間隔，享內園景，以730萬元成交，呎價約10,720元，原業主於1997年9月以548萬元購入物業。

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新界區

●祥益邱家邦表示，屯門康麗花園2座中層A室，實用面積約362方呎，兩房間隔，區內客曾兩度洽購心儀物業均被「截胡」，獲減價12萬元，睇樓後即以328萬元一筆過付款購入作收租之用，呎價約9,061元，代理早機遠赴台灣送訂促成交易。

●祥益黃慶德稱，屯門嘉悅半島1座高層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，新買家為區內客，早前沽出自住物業，再租入同區單位，經過議價後，最終以450萬購入上址，呎價約9,657元。

●中原丘漢偉稱，荃灣柏傲灣2B座中層C室，實用面積約497方呎，兩房間隔，叫價750萬元，經議價後，減價22萬元，以728萬元成交，呎價約14,648元，買家為區內上車客。

●美聯彭曉君表示，大埔新達廣場2座中層B室，實用面積約489方呎，兩房間隔，早前叫價645萬元，獲新買家洽購，雙方經議價後以606萬元承接，呎價約12,393元。

●中原劉俊杰指，沙田及大圍2月暫錄約78宗二手買賣，按月增約三成，大圍柏傲莊I的3B座高層D室一房戶，實用面積約327方呎，叫價約700萬元，議價後以680萬元易手，呎價約20,795元，原業主持貨約5年，帳蝕約169萬元，貶值約19.9%。

●中原黎宗文稱，大圍2月暫錄約30宗二手買賣，金禧花園4座中層H室，實用面積約340方呎，兩房間隔，叫價約490萬元，日前議價後以466.9萬元獲承接，呎價約13,732元，原業主於2017年購入，約8年帳面蝕約21.1萬元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍名城2座南翼中層D室，實用面積約739方呎，套三房間隔，望山景，以1,250萬元成交，呎價約16,915元，原業主於2021年1月以1,260萬元購入上址，約4年帳面虧蝕10萬元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山公屋恆安邨恆海樓低層16室，實用面積約483方呎，三房間隔，望樓景，未補價第二市場叫價198萬元，放盤約4個月，減28萬元，累減約14.2%，以170萬元沽出，呎價約3,520元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山薈朗1座中層B1室，實用面積約229方呎，開放式間隔，叫價約300萬元，日前議價後以282.8萬元易手，呎價約12,349元，新買家為上車客，原業主持貨約9年，帳面蝕約10.2萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山中心3座中層C室，實用面積約375方呎，兩房間隔，望海景，成交價484.8萬元，呎價約12,928元，原業主於2021年3月以579萬元購入，約4年帳面虧蝕94.2萬元，跌價約16%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳慧安園1座低層H室，單位實用面積約354方呎，兩房間隔，有裝修，剛以412萬元沽出，較業主去年0月叫價460萬元，累減48萬元，呎價約11,638元，原業主於2014年7月以366萬元購入。

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