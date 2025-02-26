東方日報B1：13新盤速起動　趕財案後開賣

新地副董事總經理雷霆表示，項目推出首張價單涉及105伙，連回贈計折實平均呎價約10,868元，定價與上期差不多，可形容為「超級性價比」，相信可延續上期的銷情。近期股市帶動樓市氣氛，市場多個新盤銷情不俗，預計未來數個月一手市場持續暢旺。

新地代理總經理胡致遠稱，首批囊括14伙一房戶、65伙兩房戶及26伙三房戶，實用面積303至679方呎。價單主要提供建築期付款方法，可享最高5%折扣優惠，若買家於180天內提前付清樓價，可額外獲得4%現金回贈。扣除所有折扣及回贈後，折實售價介乎約302.5萬至約1,040.7萬元，呎價約9,670至15,858元。

首批共有17伙折實價低於400萬元，入場戶為第1A座5樓A6室，屬實用面積303方呎一房戶，折實呎價約9,982元。若撇除回贈計，首批折實平均呎價約11,321元。樓書顯示，今期為一座樓高38層的住宅大樓，提供525個單位，戶型涵蓋一房至四房，實用面積267至1,072方呎，當中，主打的兩房單位佔供應逾半。項目預計關鍵日期為2026年9月30日。

發展商周二首度開放兩個無改動示範單位予傳媒參觀，其中兩房戶型參照第1A座36樓A5室搭建，實用面積447方呎，設開放式廚房，外連露台及工作平台。另有三房示範單位，今日起對公眾開放，明日開始收票。資料顯示，同系列第1期YOHO WEST於2023年11月推出首批280伙，當時折實呎價約10,888元。

全新盤傾巢而出。萬科香港的大埔馬窩路住宅項目上然，上載第1期項目的樓書至官方網站，為一座樓高17層的住宅大樓，提供403伙，主打的兩房單位佔約四成。

該公司董事總經理周銘禧表示，今期單位實用面積由214至961方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，另設有特色戶。項目預計關鍵日期為2026年7月31日。