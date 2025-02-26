陳樂怡：港股展韌性　調整壓力不大

美國總統特朗普上周五簽署「美國優先投資政策」備忘錄，限制美國資金投資中國高科技行業。由於人工智能(AI)主題年初至今累積較大升幅，加上美國禁投令或影響投資氣氛，引發獲利盤，港股料先行整固。

恒生指數昨日大幅低開逾600點，其後跌幅明顯收窄，投資情緒或比預期中更具韌性。後續觀望企業業績期有關AI的指引，以及兩會政策消息能否帶動其他板塊接力，恒指初步支持見於10天線約22,726點。策略上，除了持續關注AI、機械人及智駕主題之外，A股走勢落後，兩會前宜留意中資金融股。

比亞迪宜伺機吸納

公司垂直一體化的經營策略，發揮成本優勢，加上車型組合高端化，出口市場高速增長，盈利前景穩健。估值上，比亞迪現價對應2025財年預測市盈率約21倍，仍低於過去5年平均水平，建議待股價回調至接近10天線約368元吸納，向上阻力位420元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)